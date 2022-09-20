Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в Германии, еврозоне и США:

- Индекс цен производителей в Германии за август;

- Баланс счета текущих операций еврозоны за июль;

- Еженедельная сводка по товарным запасам углеводородов от Американского института нефти;

- Статистика по закладкам новых домов и числу выданных разрешений на строительство в США за август.

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