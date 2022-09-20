Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря улучшению внешней конъюнктуры

Москва. 20 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках; при этом сдерживать ценовой рост будет ужесточение риторики ЦБ РФ относительно перспектив денежно-кредитной политики, которое прозвучало по итогам сентябрьского заседания, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника ростом, отыграв наблюдавшееся в начале торгов снижение. Главным событием для инвесторов на этой неделе станет сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Аналитики в целом ожидают очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов, хотя некоторые экономисты допускают вероятность еще большего подъема, сразу на 100 базисных пунктов.

"Неожиданно резкий подъем на 100 базисных пунктов - один из способов послать рынкам сильный "ястребиный" сигнал, но мы думаем, что большинство руководителей ФРС сочтут, что риски такого шага перевешивают преимущества, - написали экономисты Citigroup - Финансовые условия в целом ужесточились после слабых данных об инфляции, опубликованных на прошлой неделе, и уже нет столь острой необходимости к дополнительному ужесточению со стороны центробанка".

За неделю, прошедшую с публикации отчета об августовской инфляции в США, индекс S&P 500 потерял порядка 6%. Данные указали на снижение темпов роста потребительских цен в прошлом месяце до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, но подъем все равно оказался выше прогнозов рынка.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник повышаются, внимание трейдеров сосредоточено на заседаниях ЦБ сразу нескольких крупных стран, которые пройдут на этой неделе. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%. Значение японского индекс Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,47%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК поднялся на 0,5%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился с открытия рынка на 1,2%.

В США встреча руководителей ФРС завершится в среду. Аналитики не исключают, что американский центробанк может поднять базовую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт. Банк Японии, как ожидается, оставит неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, которое завершится в четверг. При этом он может пересмотреть экономические прогнозы. Также в четверг пройдет заседание Банка Англии, который, по прогнозам экспертов, может поднять процентные ставки до 2,25% годовых с 1,75%.

Между тем Народный банк Китая (НБК) во вторник оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, по пятилетним кредитам - 4,3% годовых. Большинство аналитиков также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics. Это обусловлено тем, что на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

В свою очередь цены на нефть почти не меняются во вторник после завершения торгов предыдущего дня ростом. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК составляет $92,33 за баррель, что на 0,36% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,7%, до $92 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,21%, до $85,54 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6, до $85,36 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,043 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,786 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение, отыгрывая ужесточение риторики ЦБ РФ относительно перспектив денежно-кредитной политики, прозвучавшее от регулятора по итогам заседания 16 сентября.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 сентября снизился на 0,25% и составил 109,65 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (17-19 сентября) потерял 0,18%, опустившись до 810,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ГТЛК-001Р-10" (-2%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,85%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-0,66%), а в лидерах роста - облигации "Сбербанк 001-16R" (+0,07%) и "ВЭБ.РФ-001Р-22" (+0,06%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" 27 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 11% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 11,3% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% в дату завершения 6-го купона, в результате чего дюрация выпуска составит около 2,2 года. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") планирует на неделе с 26 сентября провести сбор заявок на 3-летние "социальные" облигации объемом 15 млрд рублей с поручительством ДОМ.РФ. Ориентир по доходности - премия не более 140 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Дата погашения выпуска предварительно - 15 ноября 2025 года (срок обращения будет зафиксирован в зависимости от даты размещения). Купоны полугодовые с фиксированными выплатами 15 ноября и 15 мая.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 3% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в октябре 2016 года по ставке 9,55% годовых. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. 13-й купонный период начинается с 29 сентября. По выпуску предстоит оферта с исполнением 4 октября.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-10 в размере 8,15% годовых. Газпромбанк разместил 10-й выпуск биржевых бондов объемом 10 млрд рублей в сентябре 2014 года по ставке 10,85% годовых. Десятилетние облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона до 26 сентября составляет 6% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28 сентября.

ЛК "Европлан" установила ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 10% годовых. Выпуск БО-03 объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года сроком на 10 лет. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 8,8% годовых. По бондам предстоит оферта с исполнением 4 октября 2022 года.