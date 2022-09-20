Вероятна консолидация рынка акций РФ во вторник - "Открытие Инвестиции"

Вероятна консолидация на российском рынке акций в течение торговой сессии во вторник, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Идей для сильного роста пока не наблюдается, но и для активных продаж пока нет оснований", - отмечает он в комментарии.

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