Brent - $92,08 за баррель

Фондовые индексы США закрылись в плюсе в понедельник. Рынки акций стран АТР растут на торгах во вторник. Цены на нефть стабильны во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили волатильную сессию понедельника ростом, отыграв наблюдавшееся в начале торгов снижение.

Главным событием для инвесторов на этой неделе станет сентябрьское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду. Аналитики в целом ожидают очередного повышения ставки на 75 базисных пунктов, хотя некоторые экономисты допускают вероятность еще большего подъема, сразу на 100 б.п.

"Неожиданно резкий подъем на 100 б.п. - один из способов послать рынкам сильный "ястребиный" сигнал, но мы думаем, что большинство руководителей ФРС сочтут, что риски такого шага перевешивают преимущества, - написали экономисты Citigroup Inc. (SPB: C) - Финансовые условия в целом ужесточились после слабых данных об инфляции, опубликованных на прошлой неделе, и уже нет столь острой необходимости к дополнительному ужесточению со стороны центробанка".

За неделю, прошедшую с публикации отчета об августовской инфляции в США, индекс S&P 500 потерял порядка 6%. Данные указали на снижение темпов роста потребительских цен в прошлом месяце до 8,3% с 8,5% месяцем ранее, но подъем все равно оказался выше прогнозов рынка.

Также в понедельник стало известно, что индекс доверия американских строительных компаний к экономике страны, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в сентябре снизился по итогам девятого месяца подряд. Значение индикатора составило минимальные с мая 46 пунктов по сравнению с 49 пунктами в августе, тогда как аналитики ожидали менее значительного снижения индикатора - до 47 пунктов.

Акции AutoZone (SPB: AZO) подешевели в понедельник на 3,1%, хотя эта сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров по итогам четвертого квартала 2022 финансового года зафиксировала чистую прибыль и выручку выше ожиданий рынка.

Цена бумаг Roblox (SPB: RBLX) упала на 6,1% после снижения на 9,2% в пятницу. Аналитиков разочаровала презентация новых функций разработчика онлайн-платформы видеоигр и августовские показатели компании.

Капитализация Ralph Lauren Corp. (SPB: RL) увеличилась на 3%, после того как американский дом моды анонсировал планы выплатить акционерам $2 млрд в виде дивидендов и выкупа акций до конца 2025 финансового года.

Акции Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) подорожали на 1,2%. Ранее капитализация компании впервые с 7 января 2019 года падала ниже отметки $400 млрд. С исторического максимума, зафиксированного в сентябре 2021 года, рыночная стоимость упала почти на 65%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 197,26 пункта (0,64%) и составил 31019,68 пункта.

Лидерами роста в индексе стали бумаги Nike Inc. (SPB: NKE) (+3%) и Apple Inc. (SPB: AAPL) (+2,5%), а лидером снижения - акции Merck & Co. (SPB: MRK), подешевевшие на 1,2%.

Standard & Poor''s 500 повысился на 26,56 пункта (0,69%) - до 3899,89 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 86,62 пункта (0,76%) и составил 11535,02 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник повышаются, внимание трейдеров сосредоточено на заседаниях ЦБ сразу нескольких крупных стран, которые пройдут на этой неделе.

В США встреча руководителей Федеральной резервной системы завершится в среду. Аналитики не исключают, что американский центробанк может поднять базовую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт.

Банк Японии, как ожидается, оставит неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам двухдневного заседания, которое завершится в четверг. При этом он может пересмотреть экономические прогнозы.

Также в четверг пройдет заседание Банка Англии, который, по прогнозам экспертов, может поднять процентные ставки до 2,25% годовых с 1,75%.

Между тем Народный банк Китая (НБК) во вторник оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых, по пятилетним кредитам - 4,3% годовых.

Большинство аналитиков также не ожидали изменения ставок, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics. Это обусловлено тем, что на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции оператора казино Sands China (+5,8%), разработчика игр Netease Inc. (+4,6%), интернет-ритейлеров Alibaba Group (+3,5%) и JD.com (+3,4%).

Значение японского индекс Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличилось на 0,4%.

Повышаются котировки бумаг таких крупных компаний, как инвестиционно-технологическая SoftBank Group (+1%), крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing (+0,5%), производителя приставок Nintendo (+1,2%), автомобильной Toyota Motor (+0,9%).

Потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, сообщило во вторник министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Инфляция ускорилась по сравнению с июльскими 2,6%. Темпы роста стали максимальными с сентября 2014 года, при этом подъем цен был зафиксирован по итогам двенадцатого месяца подряд.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК поднялся на 0,5%.

Лидером повышения выступают бумаги производителей автомобильных запчастей Hwacheon Machinery Co. и SM Bexel Co., взлетевшие в цене на 30% и 21% соответственно.

Акции одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. подешевели на 0,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился с открытия рынка на 1,2%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 3,2% и 1,9% соответственно. Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подорожали на 1,5% и 1,8%.

Цены на нефть почти не меняются во вторник после завершения торгов предыдущего дня ростом.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $92,08 за баррель, что на $0,08 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,65 (0,7%), до $92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,06 (0,07%), до $85,30 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6, до $85,36 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ряд заседаний центробанков в мире, включая заседания ФРС и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы.

Между тем потенциальное увеличение предложения на рынке может также негативно сказаться на нефтяных котировках. Администрация президента США Джо Байдена объявила, что продаст дополнительные 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва, пишет Bloomberg.

Кроме того, национальная нефтяная компания ОАЭ Adnoc объявила о мерах по увеличению добычи до 5 млн баррелей нефти в сутки к 2025 году с текущих 3,4 млн баррелей в сутки.

Тем временем НПЗ в Китае подали заявки на поставки дополнительных 15 млн тонн нефтепродуктов в рамках экспортной квоты, что может увеличить предложение топлива в мире.