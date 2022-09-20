"Финам" сохраняет рейтинг "лучше рынка" для бумаг Globaltrans

"Финам" сохраняет рейтинг "лучше рынка" для депозитарных расписок Globaltrans, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Российская частная железнодорожная транспортная компания Globaltrans, бумаги которой находятся в нашем аналитическом покрытии, представила отчетность за первое полугодие 2022 года. Учитывая сильные финансовые показатели компании, низкую долговую нагрузку, высокую операционную эффективность, исполнение обязательств по долгосрочным сервисным контрактам, на которые приходится 56% от выручки за 1П22, мы сохраняем оптимистичный взгляд на цену бумаг эмитента и рейтинг на уровне "лучше рынка", - отмечает аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.