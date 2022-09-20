Среднесрочные риски снижения S&P 500 сохраняются - BCS Express

Среднесрочные риски снижения индекса S&P 500 сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Небольшой отскок в преддверии заседания ФРС прошел в понедельник на американском фондовом рынке. Очень часто бывает, что если к заседанию рынок подходит в состоянии технической перепроданности, то перед решением центробанка следует отскок. Многие участники фиксируют спекулятивные короткие позиции. Индекс S&P 500 в понедельник прибавил 0,7%, тем не менее среднесрочные риски снижения все еще имеют место", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.