Вероятна нейтральная динамика цены нефти до заседания ФРС 21 сентября - BCS Express

Вероятна преимущественно нейтральная динамика цены нефти в диапазоне $90-93 за баррель Brent до заседания ФРС США 21 сентября 2022 года, полагают аналитики BCS Express.

"Цены на нефть незначительно подросли на торгах в понедельник. Поддержку оказали новости о недовыполнении ОПЕК+ квот по итогам августа, а также небольшое ослабление доллара США. Но ключевым событием недели по-прежнему остается заседание ФРС, запланированное на 21 сентября. Рынки оценивают вероятность повышения ключевой ставки на 75 б.п. в 82%. В преддверии заседания котировки нефти могут демонстрировать преимущественно нейтральную динамику в коридоре $90-93 за баррель Brent", - указывают эксперты в обзоре.

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