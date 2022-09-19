19 сентября 2022 года 19:20
Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились в понедельник вслед за UST в ожидании повышения ставки ФРС
Москва. 19 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник негативную динамику вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 4 базисных пункта - до 60,31% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 10,17% годовых). При этом евробонды РФ с погашением в 2042 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 60,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 базисный пункт), самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 31 базисный пункт - до 50,61% от номинала (их доходность выросла на 6,5 базисного пункта - до 10,9% годовых).
Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене за день, оставшись на уровне 51% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 25,79% годовых), евробонды с погашением в 2027 году упали в стоимости на 48 базисных пунктов, подешевев до 50,63% от номинала (их доходность выросла на 26 базисных пунктов - до 20,72% годовых), с погашением в 2029 году - на 12 базисных пунктов, до 44,2% от номинала (их доходность снизилась на 85 базисных пунктов - до 19,22% годовых).
Облигации с погашением в 2030 году выросли в цене на 3 базисных пункта, подорожав до 66,67% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 28,03% годовых), а самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 3 базисных пункта, до 68,08% от номинала (его доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 46,05% годовых).
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 сентября ухудшилась под давлением негативной ценовой динамики US Treasuries, сформировавшейся в ожидании очередного повышения процентных ставок Федрезервом, которое может быть объявлено по итогам заседания регулятора 20-21 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует, что ставка ФРС будет повышена на 75 базисных пунктов с текущих 2,25-2,50% годовых. При этом некоторые аналитики допускают вероятность еще большего подъема, сразу на 100 базисных пунктов.
"Неожиданно резкий подъем на 100 базисных пунктов - один из способов послать рынкам сильный "ястребиный" сигнал, но мы думаем, что большинство руководителей ФРС сочтут, что риски такого шага перевешивают преимущества, - написали экономисты Citigroup. - Финансовые условия в целом ужесточились после слабых данных об инфляции, опубликованных на прошлой неделе, и уже нет столь острой необходимости к дополнительному ужесточению со стороны центробанка".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
19 сентября 2022 года 19:50
Москва. 19 сентября. Изменения доллара США и евро по итогам торгов на Московской бирже в понедельник оказались незначительными; рубль был относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне продаж валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров с одной стороны, и умеренно негативной динамики мировых рынков, в том числе нефтяных цен, с другой стороны. читать дальше
.
19 сентября 2022 года 19:35
Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в преддверии ужесточения монетарной политики мировых центробанков; индекс МосБиржи после локального дневного роста выше 2450 пунктов вернулся к закрытию торгов к 2430 пунктам. читать дальше
.
19 сентября 2022 года 19:01
Потенциал роста акций "Дальневосточного морского пароходства" (ДВМП) составляет 25% от текущих уровней, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции".
"ДВМП" - головная компания транспортной группы FESCO, основная часть бизнеса которой сосредоточена на Дальнем Востоке, что позволяет извлекать... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 18:30
Вероятно сохранение нисходящей динамики котировок золота в следующем году, полагает аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов.
"Котировки золота снижаются с середины апреля 2022г, потеряв за это время более 16%. Цены на золото... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 18:00
Акции FedEx Corp., Adobe Inc. и General Electric Co. будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.
Логистическая компания FedEx представила квартальную отчетность в пятницу. Предприятие отозвало прогноз по прибыли и озвучила меры по снижению расходов. В... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 17:33
BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П10, РЕСО-Лизинг-БО-П-05, Сегежа Групп-002Р-05R, ПИК-Корпорация-001Р-02 и О''КЕЙ 001Р-03, сообщается в комментарии инвесткомпании.
"ЦБ РФ ожидаемо... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 17:04
весторам стоит обратить внимание на бумаги Novartis AG на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".
Швейцарская фармацевтическая компания представит в четверг, 22 сентября, на Дне инвестора долгосрочный прогноз по росту выручки, денежного потока и операционной... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 16:40
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до 7% годовых в текущем году, полагают аналитики Райффайзенбанка.
"ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. (до уровня 7,5%) после серии понижений на 150 б.п. Помимо замедления темпа смягчения монетарной политики, тональность пресс-релиза перестала... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 16:10
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3800-3870 пунктов, говорится в комментарии Freedom Finance Global.
"S&P 500 закрепился ниже краткосрочного уровня поддержки Фибоначчи 0,236, а также под средней линией средне- и краткосрочного "медвежьего"... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 16:00
Москва. 19 сентября. Изменения доллара США и евро на торгах Московской биржи в понедельник днем незначительны; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине благодаря продажам валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров с одной стороны, в то время как с другой наблюдается умеренно негативная конъюнктура мировых рынков, в том числе нефтяных цен. читать дальше
.
19 сентября 2022 года 15:46
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ОГК-2" с целью 0,60 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 9,91%, стоп-приказ: 0,49 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
Аналитики отмечают, что устойчивость... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 15:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Merck & Co. с целью $94,49 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: $84,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что компания обладает... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 14:54
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 59-61 руб./$1, по паре евро/рубль - 59,5-61,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.
"Рынком было ожидаемо решение о снижении... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 14:30
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги Fix Price с целевой ценой 508 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.
"Ритейлер Fix Price представил свои финансовые результаты за 1П2022, - отмечает эксперт. - Динамика рентабельности оказалась лучше, чем мы... читать дальше
.
19 сентября 2022 года 14:08
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям коммунальной компании CK Infrastructure на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 52 гонконгских доллара (HKD) за штуку на сентябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в... читать дальше
.