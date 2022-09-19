Цены большинства выпусков евробондов РФ снизились в понедельник вслед за UST в ожидании повышения ставки ФРС

Москва. 19 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали в понедельник негативную динамику вслед за падением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 4 базисных пункта - до 60,31% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта - до 10,17% годовых). При этом евробонды РФ с погашением в 2042 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 60,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 10,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 базисный пункт), самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 31 базисный пункт - до 50,61% от номинала (их доходность выросла на 6,5 базисного пункта - до 10,9% годовых).

Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене за день, оставшись на уровне 51% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта - до 25,79% годовых), евробонды с погашением в 2027 году упали в стоимости на 48 базисных пунктов, подешевев до 50,63% от номинала (их доходность выросла на 26 базисных пунктов - до 20,72% годовых), с погашением в 2029 году - на 12 базисных пунктов, до 44,2% от номинала (их доходность снизилась на 85 базисных пунктов - до 19,22% годовых).

Облигации с погашением в 2030 году выросли в цене на 3 базисных пункта, подорожав до 66,67% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 28,03% годовых), а самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 3 базисных пункта, до 68,08% от номинала (его доходность выросла на 20 базисных пунктов - до 46,05% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 19 сентября ухудшилась под давлением негативной ценовой динамики US Treasuries, сформировавшейся в ожидании очередного повышения процентных ставок Федрезервом, которое может быть объявлено по итогам заседания регулятора 20-21 сентября. Большинство аналитиков прогнозирует, что ставка ФРС будет повышена на 75 базисных пунктов с текущих 2,25-2,50% годовых. При этом некоторые аналитики допускают вероятность еще большего подъема, сразу на 100 базисных пунктов.

"Неожиданно резкий подъем на 100 базисных пунктов - один из способов послать рынкам сильный "ястребиный" сигнал, но мы думаем, что большинство руководителей ФРС сочтут, что риски такого шага перевешивают преимущества, - написали экономисты Citigroup. - Финансовые условия в целом ужесточились после слабых данных об инфляции, опубликованных на прошлой неделе, и уже нет столь острой необходимости к дополнительному ужесточению со стороны центробанка".