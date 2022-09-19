Рынок акций РФ начал неделю с консолидации у 2430п по индексу МосБиржи на смешанных внешних сигналах

Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в преддверии ужесточения монетарной политики мировых центробанков; индекс МосБиржи после локального дневного роста выше 2450 пунктов вернулся к закрытию торгов к 2430 пунктам.

По итогам дня индекс МосБиржи составил 2430,54 пункта (-0,2%, максимум дня - 2453,03 пункта), индекс РТС - 1272,66 пункта (-0,2%). Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.

Доллар просел до 60,17 рубля (-0,11 рубля).

Подешевели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), НЛМК (MOEX: NLMK) (-0,5%), ММК (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), МТС (MOEX: MTSS) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Акционеры ПАО "Россети" на внеочередном собрании в пятницу согласовали реорганизацию в виде присоединения к ПАО "ФСК ЕЭС", сообщил холдинг.

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, мировые фондовые площадки в преддверии решения ФРС по процентным ставкам демонстрируют разнонаправленную динамику, для российского рынка акций сдерживающим фактором выступила слабая нефть.

Лидерами роста выступили расписки группы VK (MOEX: VKCO) (+7,3%) на позитивном новостном фоне вокруг компании и интересе к бумагам технологического сектора. Подешевели депозитарные расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-4,9%) несмотря на выход в понедельник сильных финансовых результатов компании за первое полугодие. Продолжили снижение котировки акций девелопера "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4,1%) после пятничного заявления Банка России, что цикл снижения процентных ставок близок к завершению.

Во вторник индекс МосБиржи останется в коридоре 2400-2500 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник завершил торги сдержанным снижением в условиях отсутствия новых идей в наиболее ликвидных акциях.

Расписки VK поднялись до очередного максимума с апреля в отсутствие конкретных новостей. Они продолжают рост на повышенных объемах на фоне переоценки компании и надежд на улучшение ее фундаментальных перспектив. Застройщик "Эталон" (MOEX: ETLN) (+1,7%) в понедельник сообщил об увеличении чистой прибыли в первом полугодии по МСФО в 9 раз (до 11,7 млрд руб.), при этом консолидированная полугодовая выручка компании сократилась на 18%, а EBITDA - упала на 28%.

Подросли расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (+0,9%) несмотря на отказ от выплаты дивидендов за 2021 год и приостановку действия дивидендной политики - главным образом из-за технических факторов. Как и Fix Price, в понедельник отказался от выплаты дивидендов Globaltrans, сообщив одновременно о росте чистой прибыли по МСФО в первом полугодии в три раза (до 12,3 млрд руб.). Тем не менее, расписки Globaltrans подверглись фиксации прибыли (-4,9%), так как в пятницу резко выросли, отмечает аналитик.

Для нефтяного рынка фактором поддержки в ближайшие сессии могут выступить осенние ураганы в США, которые часто приводят к перебоям в предложении, а также попытки властей КНР ускорить экономику Китая. Среднесрочно нефтяные котировки однако продолжают смотреть вниз. Индексы МосБиржи и РТС продолжают плавное снижение к поддержкам 2390 и 1240 пунктов, у которых покупатели могут вновь активизироваться, считает Кожухова.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, на рынке акций РФ в понедельник прослеживалась безыдейность, технически индекс МосБиржи продолжил "проторговку" в узком коридоре 2400-2450 пунктов. Если он сможет преодолеть нижнюю границу, то вполне стоит ожидать заметного "медвежьего" тренда. Впрочем, на данный момент таких драйверов на рынке не наблюдается.

В понедельник подешевели акции застройщиков ("Самолет", ГК "ПИК") на фоне заявлений ЦБ РФ о принятии мер по борьбе с "ипотеками от застройщиков с околонулевой ставкой" и ограничении выдачи кредитов без первоначального взноса. Под давлением находились акции "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти" на фоне рисков конфискации активов в "недружественных" странах.

Индекс МосБиржи пока находится в зоне консолидации и, скорее всего, продолжит демонстрировать боковое движение. Впрочем, преодоление какой-либо из границ 2400-2450 пунктов может сформировать новый тренд на рынке. На данный момент пока стоит ориентироваться на его нижнюю границу, считает Жильников.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, инвесторы уверены в том, что Федрезерв в среду объявит о повышении ключевой ставки на очередные 75 базисных пунктов, хотя не исключается и более существенное повышение - сразу на 100 б.п. Вероятность второго варианта развития событий оценивается в значимые 18%.

На таком фоне выросли доходности 10-летних UST, также масла в огонь подлил Всемирный банк, заявивший в своем обзоре, что быстрый рост процентных ставок в мире грозит ввергнуть глобальную экономику в тяжелую рецессию.

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает удерживаться выше линии краткосрочного восходящего тренда. В связи с этим можно ожидать продолжения повышения и нового тестирования уровня 2500 пунктов, при прохождения которого перед индексом откроется пространство для дальнейшего роста с целью в районе 2800 пунктов, полагает Додонов.

ФРС объявит решение об изменении ставки в среду, Банк Японии и Банк Англии - в четверг. Большинство экспертов полагает, что американский и британский регуляторы снова повысят ключевые ставки для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией.

Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы. Цены на нефть, вероятно, завершат третий квартал снижением, что будет отмечено впервые за два года, отмечает агентство Bloomberg.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены консолидировались после локального дневного снижения. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $91,59 за баррель (+0,3% и +0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $85,38 за баррель (+0,3% и +0,01% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня почитания пожилых людей, южнокорейский KOSPI снизился на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX подрос на 0,5%, CAC 40 просел на 0,3%), снижаются Штаты (индексы просели на 0,2-0,3%) на ожиданиях ужесточения монетарной политики в мире на этой неделе.

В китайском городе Чэнду, где проживает 21 млн человек, с понедельника снимаются основные карантинные ограничения.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили акции Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-8,4%), расписки Globaltrans (-4,9%), акции En+ (MOEX: ENPG) (-4,2%), ГК "Самолет" (-4,1%), SFI (MOEX: SFIN) (-4,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,8%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура"; MOEX: AQUA) (-3,5%).

Globaltrans держит программу buyback на паузе, ранее выкупленные акции погасит, сообщил финансовый директор компании Александр Шенец в ходе интернет-конференции.

Подорожали бумаги ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+39,7%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+7,5%), расписки VK (+7,3%), бумаги ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+6%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+4,7%.)

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,09 млрд рублей (из них 4,93 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,42 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,53 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").