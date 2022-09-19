BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Самолет ГК-БО-П10, РЕСО-Лизинг-БО-П-05, Сегежа Групп-002Р-05R, ПИК-Корпорация-001Р-02 и О''КЕЙ 001Р-03, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку до 7,5%, однако, исходя из итогового пресс-релиза и комментариев Эльвиры Набиуллиной можно сделать вывод, что цикл смягчения близок к завершению. Учитывая комментарий регулятора, пространства для роста средних и длинных ОФЗ не остается. При этом потенциал в корпоративных бондах ранее был лишь в расчете на сокращение G-спреда, который уже практически сравнялся со средним значением 2021г. В такой ситуации наиболее подходящими для удержания в портфеле могут выступать выпуски компаний со средней дюрацией - с погашением через 1,5-3 года", - отмечается в комментарии.

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