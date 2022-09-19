Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Novartis AG на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

Швейцарская фармацевтическая компания представит в четверг, 22 сентября, на Дне инвестора долгосрочный прогноз по росту выручки, денежного потока и операционной маржинальности, который, по мнению экспертов, превысит консервативные рыночные ожидания и станет драйвером роста котировок акций Novartis.

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