ЦБ РФ может понизить ставку до 7% в текущем году - Райффайзенбанк

ЦБ РФ может понизить ключевую ставку до 7% годовых в текущем году, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п. (до уровня 7,5%) после серии понижений на 150 б.п. Помимо замедления темпа смягчения монетарной политики, тональность пресс-релиза перестала иметь направленный "голубиный" характер. В своем обновленном прогнозе регулятор ожидает инфляцию в конце года на уровне 11-13% г/г - такой диапазон предполагает очень широкий разброс возможных месячных темпов с исключением сезонности в оставшиеся до конца года месяцы. По нашим оценкам, нижней и верхней границам этого диапазона соответствуют уровни 0,1% м/м и 0,6% м/м, каждый из которых ощутимо отличается от уровня, соответствующего цели ЦБ (0,33% м/м)", - пишут эксперты Григорий Чепков и Станислав Мурашов.

Тем не менее, аналитики банка полагают, что дезинфляционные факторы (прежде всего, ослабленный потребительский спрос) при прочих равных позволят удержать темпы инфляции на умеренных уровнях. В этих условиях ЦБ может еще понизить ключевую ставку до 7% в этом году.

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