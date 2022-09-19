Изменения рубля к доллару и евро днем незначительны благодаря продажам валюты экспортерами

Москва. 19 сентября. Изменения доллара США и евро на торгах Московской биржи в понедельник днем незначительны; рубль относительно стабилен к бивалютной корзине благодаря продажам валютной выручки экспортерами в условиях ограниченного спроса на валюту со стороны импортеров с одной стороны, в то время как с другой наблюдается умеренно негативная конъюнктура мировых рынков, в том числе нефтяных цен.

Курс доллара США составил 60,0225 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,945 руб./EUR1, подорожав на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 8 копеек - до 59,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует в целом боковую динамику к доллару и евро на дневных торгах в понедельник на фоне влияния противоположных факторов. Так, с одной стороны, на курс нацвалюты давит негативная конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе падающая нефть, а также в целом снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы на опасениях агрессивного повышения процентных ставок мировыми центробанками для борьбы с рекордно высокой инфляцией. На этой неделе состоятся очередные заседания Федрезерва и Банка Англии, на которых могут быть вновь повышены базовые процентные ставки. На этом фоне европейские фондовые площадки опускаются к середине дня на 0,6-1,2%, фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет почти 1%, заметно падают также цены на нефть.

С другой стороны, поддержку рублю традиционно для последнего времени оказывают продажи валютной выручки экспортерами, которые доминируют над спросом на валюту со стороны импортеров.

Цены на нефть снижаются в понедельник на опасениях, что ведущие центробанки мира продолжат активно повышать процентные ставки, из-за чего может начаться рецессия в мировой экономике. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 2,33% - до $89,22 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 2,61% - до $82,89 за баррель. По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние недели. Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на восемь и составило 599 единиц, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes.

"Рынком было ожидаемо решение о снижении ключевой ставки Банком России до 7,5% годовых, поэтому резких колебаний рубля на этом фоне не предвидится. В центре внимания инвесторов - предстоящее на текущей неделе заседание ФРС США. Здесь, по ожиданиям рынка, американский ЦБ повысит процентные ставки в рамках борьбы с высокой инфляцией. По-прежнему царит неопределенность на энергетическом рынке в связи с давлением на газовые цены из-за ситуации с поставками этого топлива из России. Не добавляет оптимизма еврозоне и публикация Евростата об ускорении годовой инфляции в ее 19 странах. Продолжают быть в центре пристального мирового внимания и геополитические сводки, в которых повышается градус напряженности. Тем не менее, торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 59-61 руб./$1, по паре евро/рубль - 59,5-61,5 руб./EUR1", - считает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По словам эксперта BCS Express Михаила Зельцера, валютные торги в последнее время по сути зажаты в том же самом узком диапазоне 59-61 руб./$1, который наблюдается с начала августа. На товарных рынках нефтегазовые контракты снижаются, а объемы на экспорт замедляются на фоне санкций Запада и ограниченных технических возможностей транспортировки сырья в Европу. При этом импортные поставки восстанавливаются, а зеркальная статистика торговых партнеров говорит о замедлении провала по импорту. Значит, вскоре все отчетливее будет проявляется снижение темпа расширения внешнеторгового баланса России, а это фактор против рубля.

"Рынок устал ждать ясности по бюджетному правилу, хотя ранее многие СМИ анонсировали сентябрьский перезапуск резервов с акцентом на валюты дружественных экономик. Данный сильный драйвер грядущего ослабления нацвалюты относим к спящим. Также на повестке переток средств со вкладов, открытых еще весной по ставке 20% годовых, на рынок бумаг и валют, причем граждан может привлечь относительно низкий курс привычных валют, но все же целесообразнее присмотреться к менее политизированным китайскому юаню и гонконгскому доллару. За восстановление глобальных валют может сыграть и расширяющийся спред в процентных ставках, когда российский ЦБ снижает ключевую ставку в силу дефляции, а ведущие центробанки мира, напротив, повышают стоимость фондирования на фоне их рекордной инфляции. Таким образом, время играет скорее за покупателей инвалют, и активизация драйверов ослабления рубля может произойти в любой момент. В качестве ориентира до конца года по-прежнему видится область 70 руб./$1, а китайский юань способен выйти к отметке 10 рублей", - полагает Зельцер.

Ставки на рынке как краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК), так и среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) снизились в понедельник относительно предыдущего торгового дня в среднем на 30 базисных пунктов, отыгрывая снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября на 50 базисных пунктов (до 7,5% годовых). Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась за день на 33 базисных пункта - до 7,64% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 28 пунктов - до 7,70% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала за день на 31 базисный пункт - до 7,83% годовых, процентная ставка на срок 3 месяца снизилась на 27 базисных пунктов - до 8% годовых, а на срок 6 месяцев - на 29 базисных пунктов, до 8,01% годовых.