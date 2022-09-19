S&P 500 проведет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 3800-3870п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3800-3870 пунктов, говорится в комментарии Freedom Finance Global.

"S&P 500 закрепился ниже краткосрочного уровня поддержки Фибоначчи 0,236, а также под средней линией средне- и краткосрочного "медвежьего" тренда. RSI и MACD сигнализируют о сохранении нисходящего импульса. При прочих равных наиболее вероятным сценарием является движение бенчмарка к уровням июньских минимумов", - отмечает аналитик инвесткомпании Илья Зубков.

Эксперт подчеркивает, что главной темой недели остается ближайшее заседание ФРС, которое состоится 21 сентября. Более высокая в сравнении с ожиданиями инфляция спровоцировала спекуляции о том, что регулятор может повысить ставки на 100 б. п., хотя консенсусом по-прежнему является подъем на 75 б. п. (вероятность такого события оценивается рынком в 80%).

"Это подтверждается и заявлениями представителей ФРС, которые отмечали ранее, что даже шаг в 75 б. п. чрезвычайно значителен, - пишет Зубков. - Ускорение темпов ужесточения монетарных условий может вновь поставить под сомнение доверие к финансовому регулятору и усилить опасения инвесторов по поводу возможных ошибок, допущенных ФРС, и жесткой посадки экономики".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.