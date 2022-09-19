"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck с целью $94,49

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Merck & Co. с целью $94,49 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,8%, стоп-приказ: $84,2, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания обладает одной из самых широких линеек востребованных препаратов от рака, диабета и других тяжелых заболеваний. Также компания активно наращивает выручку благодаря таблеткам для лечения коронавируса. На фоне очередного всплеска заражений COVID-19 в США и по всему миру ожидается рост спроса на продукцию Merck.

"С точки зрения технического анализа акции двигаются в рамках бокового тренда и находятся на нижней границе у ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $84,2 риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают аналитики "Финама".

Merck & Co. - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире.

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