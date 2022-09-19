Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 59-61 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 59-61 руб./$1, по паре евро/рубль - 59,5-61,5 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рынком было ожидаемо решение о снижении ключевой ставки Банком России до 7,5%, поэтому резких колебаний рубля на этом фоне скорее не предвидится. В центре внимания инвесторов - предстоящее на текущей неделе заседание ФРС США. Здесь, по ожиданиям рынка, Центробанк США повысит градус в своей политике в рамках борьбы с высокой инфляцией и увеличит базовую ставку. По-прежнему царит неопределенность на энергетическом рынке в связи с давлением на газовые цены из-за ситуации с поставками этого топлива из России. Не добавляет оптимизма еврозоне и публикация Евростата об ускорении годовой инфляции в ее 19 странах. Продолжают быть в центре пристального мирового внимания геополитические сводки, в которых повышается градус напряженности", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.