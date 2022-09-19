"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CK Infrastructure

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям коммунальной компании CK Infrastructure на Гонконгской фондовой бирже с прогнозной стоимостью 52 гонконгских доллара (HKD) за штуку на сентябрь 2023 года, что предполагает потенциал роста 20,5% от текущего уровня без учета дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций эмитента потеряли около 17% с начала лета 2022 года, при этом компания показала рост прибыли на 43% (г/г) по результатам первого полугодия, на фоне чего у долгосрочных инвесторов появляется хорошая точка для входа. Дивидендная доходность 5,9% дополняется опытом компании в области M&A-сделок, которые с большой вероятностью станут главным драйвером роста бизнеса в ближайшие годы", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

CK Infrastructure Holdings - транснациональная компания, управляющая энергетическими активами в КНР, Европе, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Помимо регулируемого коммунального бизнеса, CKI консолидирует филиалы, занятые в транспортировке нефти, управлении отходами, инфраструктурных и транспортных проектах.

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