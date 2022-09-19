BCS Express сохраняет долгосрочную умеренно позитивную оценку цены акций Яндекса

BCS Express сохраняет умеренно позитивную оценку котировок акций "Яндекса" в долгосрочной перспективе (рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью на уровне 3800 рублей а штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста около 70%), сообщается в материале инвестиционной компании.

"Котировки акция "Яндекса" в понедельник, 19 сентября, впервые с начала апреля смогли достичь уровня 2250 рублей. В начале июня цена бумаг обновила годовой минимум и развернулась вверх. Отправной точкой можно назвать соглашение на выкуп конвертируемых облигаций. С тех пор бумаги движутся в рамках восходящей тенденции, чему также способствовал уход иностранных конкурентов с рынка рекламы в интернете. Сильные финансовые результаты за 2К22 показали как компания адаптировалась к новым условиям, и то, что спрос остался высоким. Ключевым драйвером последних сессий был обмен активами с VK", - отмечает аналитик Павел Гаврилов.

"В начале августа мы опубликовали торговую рекомендацию со входом до 2000 руб. с целью 2200-2300 руб. Идея в большей степени реализовала себя, и теперь мы фиксируем ее на уровне 2230 руб., итоговая доходность - 11,5%", - пишет Гаврилов.

Что касается акций, то долгосрочный взгляд остается умеренно позитивным, указывает аналитик инвесткомпании, однако для следующей волны роста нужны новые драйверы, которых в моменте нет. "Дневной RSI все еще позволяет акциям подняться, а ADX сигнализирует о наличии растущего тренда. При этом еще с конца июля по RSI наблюдается "медвежья" дивергенция, которая все еще не реализовалась и не отменилась. На короткой дистанции акции способны подняться, однако без драйверов сделать это будет сложно, а значит, имеет смысл зафиксировать хотя бы часть прибыли. В случае снижения цены к 2150-2050 руб., позицию стоит усреднить или открыть новую. Среднесрочной целью теперь выступает уровень 2500 руб. О смене сентимента можно будет судить при спуске под 2000 руб., но в моменте нет негативных триггеров для такого спуска", - отмечает эксперт BCS Express.

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