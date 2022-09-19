Цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, близится к завершению - "Финам"

Цикл снижения ключевой ставки Банка России, скорее всего, близится к завершению, при этом снижение по 25 б.п. на заседаниях в октябре и декабре (до 7% к концу 2022 года) пока остается возможным сценарием, однако вполне вероятна и пауза, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Банк России в шестой раз подряд снизил ключевую ставку - на этот раз на 50 б.п. (до 7,5% годовых). Решение совпало с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом рынка. Главной новостью стал нейтральный сигнал на будущее - теперь регулятор не говорит о возможности дальнейшего снижения ставки, предполагая, что в зависимости от ситуации возможны все варианты. Ближайшее заседание ЦБ пройдет 28 октября и будет сопровождаться пересмотром макроэкономических прогнозов и прогноза средней ключевой ставки. Мы полагаем, что снижение ставки по 25 б.п. в октябре и декабре (до 7% к концу 2022 года) пока остается возможным сценарием, однако вполне вероятна и пауза - центробанк может использовать ее для оценки изменения динамики инфляции и экономической активности, а также перед ожидаемым вступлением в силу эмбарго ЕС на поставки российской нефти (5 декабря)", - пишет эксперт в комментарии.

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