Рынок акций РФ после негативного открытия развернулся вверх и протестировал 2450п по индексу МосБиржи

Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ после негативного старта торгов на фоне ухудшения внешней конъюнктуры развернулся вверх за счет закрытия "коротких" позиций отечественными спекулянтами и протестировал 2450 пунктов по индексу МосБиржи; лидерами роста выступают бумаги финансовых и металлургических компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2448,4 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2453,03 пункта), индекс РТС - 1281,46 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 60,21 рубля (-0,07 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, на мировых рынках преобладают осторожные настроения в преддверии заседаний центральных банков. Внешние фондовые площадки снижаются в преддверии целого ряда предстоящих на этой неделе заседаний центральных банков, включая запланированное на среду заседание ФРС США (рынки ожидают повышения ставки на 75 б.п). Рынки Японии и Великобритании закрыты в связи с выходными днями. В числе позитивных новостей стоит отметить снижение на 10 б.п. ставки рефинансирования центральным банком Китая с целью поддержания ослабевшей экономики, а также ослабление антиковидных ограничений как в материковом Китае, так и в Гонконге.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, в понедельник на мировых рынках сохраняется умеренное давление продавцов.

Все внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к итогам заседания ФРС США в среду, на котором регулятор может повысить ключевую ставку на 75 б.п. Тем не менее, опасность для рынков представляет не повышение ставки, а прогнозы по денежно-кредитной политике США, которые ФРС может озвучить. В настоящий момент риски рецессии в американской и европейской экономиках достаточно высоки, что способствует развитию негативных настроений на глобальных рынках.

В понедельник индекс МосБиржи может остаться в зоне 2400-2450 пунктов на фоне слабости спроса на "фишки". Итоги пятничного заседания Банка России можно расценивать как нейтральные для рынка, пока значимых поводов для ухода рынка акций ниже не наблюдается, полагает Соловьев.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что рынок акций РФ может начать новую неделю достаточно спокойно. Нефть стабилизировалась, внешняя ситуация не меняется, а вот итоги саммита ШОС Россия может записать себе в актив. На текущей неделе экспортеры проявят активность по реализации внешней выручки, поэтому можно ожидать более выраженную поддержку рублю. Стабилизация нефтяных цен может положительно сказаться на акциях сектора нефти и газа.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ожидают в ближайшее время консолидации индекса МосБиржи возле текущих уровней, однако в среднесрочной перспективе прогнозируют рост - драйвером могут стать дивиденды "Газпрома". В нефти волатильность остается высокой. Американский рынок будет находиться под влиянием продолжения ужесточения ДКП.

В США в пятницу индексы акций снизились на 0,5-0,9% во главе с Nasdaq на фоне негативных корпоративных новостей, ставших сигналом замедления американской экономики. Недельное падение S&P 500 (-4,8%) и Nasdaq (-5,5%) стало максимальным с июня, откат Dow Jones (-4,1%) - с конца августа.

В Азии в понедельник также преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня почитания пожилых людей, южнокорейский KOSPI снизился на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%) на ожиданиях ужесточения монетарной политики в мире на этой неделе.

Федеральная резервная система (ФРС) США объявит решение об изменении ставки в среду, Банк Японии и Банк Англии - в четверг. Большинство экспертов полагает, что американский и британский регуляторы снова повысят ключевые ставки для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают проседать на ожиданиях роста ключевых ставок мировых ЦБ.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $90,42 за баррель (-1% и +0,6% в пятницу), октябрьская цена WTI - $84,0 за баррель (-1,3% и +0,01% в пятницу).

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%.

В китайском городе Чэнду, где проживает 21 млн человек, с понедельника снимаются основные карантинные ограничения.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы. Цены на нефть, вероятно, завершат третий квартал снижением, что будет отмечено впервые за два года, отмечает агентство Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+32,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+25,6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,4%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+4,6%), VK (MOEX: VKCO) (+3,2%).

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) (+2,2% ГДР) в I полугодии сократил чистую прибыль на 48%, до 5,1 млрд руб., однако сообщил, что планирует вернуться к выплате дивидендов по мере стабилизации ситуации с ограничениями.

Подешевели бумаги Росдорбанка (MOEX: RDRB) (-7,4%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,3%), En+ (MOEX: ENPG) (-2,8%).

Чистая прибыль Globaltrans (MOEX: GLTR) (-0,1% ГДР) по МСФО выросла в I полугодии в 3 раза, однако компания сообщила, что дивиденды пока приостановлены из-за технических ограничений.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,18 млрд рублей (из них 1,57 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 470,47 млн рублей на акции "Роснефти").