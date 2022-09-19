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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Hang Seng может снизиться до 18300-18400п в ближайшие дни - BCS Express
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19 сентября 2022 года 12:40
Индекс Hang Seng может снизиться до 18300-18400п в ближайшие дни - BCS Express
Котировки индекса Hang Seng могут продолжить снижение до уровня 18300-18400 пунктов на ближайших торговых сессиях, считает эксперт BCS Express Никита Покровский. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показал в понедельник снижение на фоне опасений роста дефицитов бюджетов местных правительств КНР и усиления регуляторной риторики со стороны главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Котировки бенчмарка еще могут продолжить снижение на ближайших сессиях до уровня 18300-18400 пунктов, протестировав минимумы этого года, после чего с высокой вероятностью возможен как минимум локальный отскок. Без появления сильного негативного новостного фактора сходу обновить минимумы, сформированные в марте, индексу будет не просто, но при текущей обстановке повод может найтись легко", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-HANG/SENG-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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