"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям NVIDIA с прогнозной ценой $168,9

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям NVIDIA Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $168,9 за штуку на горизонте 12 месяцев. сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Компания NVIDIA, как и полупроводниковая отрасль в целом, переживает непростые времена на фоне высокой макроэкономической неопределенности и других рисков, что выражается в слабых финансовых результатах и разочаровывающих прогнозах. Дополнительные угрозы связаны с введенным в США запретом на поставки американскими компаниями ряда категорий чипов в Китай. В то же время долгосрочные перспективы отрасли, на наш взгляд, выглядят неплохо. Технический прогресс в мире, несмотря на определенные препятствия, будет продолжаться, и потребность в полупроводниковых чипах будет только расти. Эмитент занимает прочные позиция в тех сегментах, которые, как ожидается, будут показывать опережающий рост в ближайшие годы, и мы продолжаем с оптимизмом смотреть в будущее компании", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

NVIDIA Corp. - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе чипов компании используются в широком спектре отраслей, от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования.

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