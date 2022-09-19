Вероятна слабо выраженная динамика торгов рубля в ближайшие дни - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна слабо выраженная динамика торгов рубля в ближайшие дни с возможным переходом к более заметному укреплению во второй половине недели в связи с приближающимся налоговым периодом, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Курс пары USD/RUB на этом фоне может вновь протестировать отметку 59,5 руб./$1, но стоит учитывать, что в ближайшее время могут начать появляться новости относительно нового бюджетного правила, что окажет давление на рубль", - отмечают эксперты.

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