Цена нефти, вероятно, останется в диапазоне $90-93/барр. до заседания ФРС 21 сентября - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в узком диапазоне $90-93 за баррель до оглашения результатов заседания ФРС США 21 сентября, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть в преддверии заседаний ФРС 21 сентября и Банка Англии 22 сентября стабильны в диапазоне $90-93 за баррель. В базовом сценарии ожидается, что ФРС повысит ставку на 75 б.п., а Банк Англии - на 50 б.п. В фокусе внимания инвесторов даже в большей степени, чем по факт по ставкам, будет риторика центробанков. В понедельник котировки нефти марки Brent плюсуют на новостях об ослаблении ковидных ограничений в крупнейшем после Шанхая городе КНР Чэнду. С учетом политики нулевой толерантности к COVID-19 это довольно неплохой сигнал в пользу восстановления экономической активности в Китае, а значит, и спроса на сырье. Статистика по буровым установкам в США в пятницу вышла без особых сюрпризов, но в условиях повышенной неопределенности сланцевые компании не увеличивают инвестиции в добычу. Мы считаем, что до заседания ФРС цены на нефть останутся в узком диапазоне $90-93 за баррель", - указывает эксперт в комментарии.

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