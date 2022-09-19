Активизация драйверов ослабления рубля может наступить в любой момент - BCS Express

Активизация драйверов ослабления курса рубля может наступить в любой момент, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Валютные торги по сути зажаты в том же самом узком диапазоне 59-61 руб./$1, что наблюдается с начала августа. На товарных рынках нефтегазовые контракты снижаются, а объемы на экспорт замедляются на фоне санкций Запада и ограниченных технических возможностей транспортировки сырья в Европу. При этом импортные поставки восстанавливаются, а зеркальная статистика торговых партнеров говорит о замедлении провала по притокам (импорту). Значит, вскоре все отчетливее будет проявляется снижение темпа расширения внешнеторгового баланса России, а это фактор против рубля, - пишет аналитик инвесткомпании. - Рынок устал ждать ясности по бюджетному правилу, хотя ранее многие СМИ анонсировали сентябрьский перезапуск резервов с акцентом на валюты дружественных экономик. Данный сильный драйвер грядущего ослабления рубля относим к спящим. Также на повестке переток средств со вкладов, открытых еще весной по ставке 20%, на рынок бумаг и валют, причем граждан может привлечь относительно низкий курс привычных валют, но все же целесообразнее присмотреться к менее политизированным китайскому юаню и гонконгскому доллару".

Зельцер также отмечает, что за восстановление глобальных валют может сыграть и расширяющийся дифференциал процентных ставок, когда российский ЦБ снижает ключевую ставку в силу дефляции, а ведущие центробанки, напротив, повышают стоимость фондирования на фоне их рекордной инфляции.

Таким образом, заключает эксперт BCS Express, время играет скорее за покупателей инвалют, активизация драйверов ослабления рубля может наступить в любой момент. "В качестве ориентира до конца года по-прежнему рассматриваем область 70 руб./$1, а китайский юань способен выйти к 10 руб. Что касается понедельника, то доллар может еще немного отойти вверх от планки 60 руб./$1", - указывает Зельцер.

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