ОФЗ, скорее всего, будут торговаться на текущих уровнях в понедельник - ПСБ

Рублевые гособлигации, скорее всего, будут торговаться в понедельник около достигнутых на прошлой неделе уровней, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Полагаем, что в понедельник ОФЗ будут торговаться около достигнутых на прошлой неделе значений (7,3-7,5% на срок до 1 года и 9-9,2% на срок 9-11 лет). При сохранении ставки ЦБР на ближайших заседаниях ждем боковую динамику на рынке рублевых гособлигаций. Если же макроэкономические факторы будут складываться таким образом, что ЦБР снизит ставку до 7% до конца текущего года, в этом случае кривая доходности ОФЗ имеет потенциал снижения на 25-50 б.п. с большим шагом в бумагах срочностью до 5 лет", - указывает эксперт в комментарии.

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