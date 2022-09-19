Ставка ЦБР может остаться на уровне 7,5% по итогам заседания в октябре - Freedom Finance Global

Ключевая ставка ЦБ РФ может быть сохранена на уровне 7,5% годовых по итогам заседания регулятора в октябре 2022 года, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Банк России в прошедшую пятницу снизил ключевую ставку на 50 б.п., решение совпало с ожиданиями участников рынка. Инфляция продолжает замедляться, риски новых санкций не реализовались. Однако, по мнению регулятора, дезинфляционные факторы ослабевают, а проинфляционные, напротив, будут преобладать в среднесрочной перспективе. В этих условиях глава Банка России объявила о сокращении потенциала для снижения ставки и переходе к нейтральной денежно-кредитной политике. Мы полагаем, что в октябре ставка может быть сохранена на уровне 7,5%, даже если инфляция в годовом выражении окажется выше 13,8%", - отмечает эксперт в комментарии.

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