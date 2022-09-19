Доходности ОФЗ в первые дни недели могут вырасти еще на несколько базисных пунктов - Sber CIB

Доходности рублевых облигаций на торгах в понедельник-вторник могут вырасти еще на несколько базисных пунктов в преддверии очередных аукционов Минфина в эту среду, полагают аналитики Sber CIB.

Предстоящая неделя будет последней перед уплатой 0,7 трлн руб. НДПИ, поэтому экспортеры будут активнее продавать валюту. По мнению экспертов инвестбанка, это позволит рублю восстановиться до 60 руб./$1 в понедельник и приблизиться к 59 руб./$1 к концу текущей недели.

Котировки нефти марки Brent продолжат демонстрировать смешанную динамику в диапазоне $90,3-92,7 за баррель на торгах в понедельник, говорится в комментарии Sber CIB. Их повышению до $94 за баррель, на взгляд экспертов, будет препятствовать слабый интерес к рискованным активам перед вероятным очередным резким повышением ставки ФРС США в среду.

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