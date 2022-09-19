Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 19 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожидавшегося рынком очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 16 сентября, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 7,5% годовых. В "сигнальном" абзаце заявления регулятора по итогам заседания осталась только базовая фраза "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце на сей раз не было. ЦБ делает так не впервые, хотя такой вариант коммуникации является для него нестандартным. В прошлый раз, снизив ставку на 150 базисных пунктов, до 8% годовых, ЦБ заявлял, что "будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года".

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле", - говорилось в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров. "Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", - констатировал ЦБ.

Американские фондовые индексы завершили "в минусе" торги в пятницу на фоне негативных корпоративных новостей, а также снизились по итогам всей прошедшей недели. S&P 500 и Nasdaq за пять рабочих дней потеряли соответственно 4,8% и 5,5%, что стало наихудшим недельным падением с июня. Dow Jones опустился на 4,1% - это самое существенное сокращение за неделю с конца августа. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки FedEx опубликовала разочаровавшую инвесторов предварительную отчетность за I квартал 2023 финансового года и отозвала годовой прогноз. Котировки акций FedEx, считающейся барометром ситуации в американской экономике, рухнули за день на 21,4%. На результаты негативно повлияло снижение мировых объемов пересылки товаров, ускорившееся в последние недели минувшего финквартала, заявили в FedEx.

Многие аналитики в последнее время ухудшили прогнозы относительно прибыли компаний из S&P 500 в третьем квартале: теперь они ожидают роста в среднем на 3,7% против 9,8%, предполагавшихся в июне, согласно данным FactSet.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги в понедельник снижением на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики в мире. Инвесторы на этой неделе готовятся следить за заседаниями ряда центробанков мира. Федеральная резервная система США объявит решение об изменении ставки в среду, Банк Японии и Банк Англии - в четверг. Большинство экспертов полагает, что американский и британский регуляторы снова повысят ключевые ставки для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией. В то же время торги в регионе АТР в понедельник проходят малоактивно. Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями в стране Дня почитания пожилых людей. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК снизился на 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 МСК уменьшилось на 1,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился с открытия рынка на 0,07%.

Колебания цен на нефть в понедельник утром проходят вблизи уровней закрытия пятницы; поддержку рынку оказывает оптимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на фоне информации о снятии карантинных ограничений в китайском Чэнду, столице провинции Сычуань. Чэнду, где проживает 21 млн человек, стал крупнейшим городом КНР после Шанхая, где был введен жесткий локдаун для сдерживания распространения COVID-19. С понедельника в Чэнду снимаются основные карантинные ограничения.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 МСК в понедельник составила $91,33 за баррель, что всего на 0,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,6%, до $91,35 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,27%, до $84,88 за баррель. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,01, до $85,11 за баррель. По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,763 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,027 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 сентября вырос на 0,05% и составил 109,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 811,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+1,56%), "ГК Самолет БО-П11" (+1,2%) и "ГТЛК-001Р-10" (+1,13%), а в лидерах снижения - облигации "ВЭБ.РФ-21" (-2,89%), "РЖД-001P-05R" (-0,39%) и "ГТЛК-001Р-08" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО им.Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 250 млн рублей. Размещение выпуска началось 28 июля. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 17% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 13-16-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.

ООО "Центр-резерв" завершило размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Сбор предварительных заявок на выпуск прошел 14 сентября, размещение началось 15 сентября. Ставка ежемесячного купона по займу установлена на уровне 18% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 19,56% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться раз в квартал, начиная с 15-го купонного периода. Цель займа - модернизация предприятия по убою скота.

МФК "Фордевинд" 21 сентября начнет размещение выпуска дебютных 3-летних облигаций 1-й серии объемом 250 млн рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала. Сбор заявок на выпуск прошел 15-16 сентября. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) установила ставку 7-11-го купонов облигаций класса А1 в размере 10,3% годовых и 4-го купона облигаций класса А3 на уровне 19,397% годовых. Облигации класса А1 объемом 1,241 млрд рублей компания разместила в сентябре 2016 года. Срок обращения бондов - 17 лет. Ставка текущего купона - 8,2% годовых. Выпуск класса А3 объемом 1,374 млрд рублей компания разместила в сентябре 2019 года. Срок обращения бондов - 14 лет, предусмотрена оферта через 5 лет. Ставка текущего купона - 10,012% годовых. По облигациям обоих выпусков выплачиваются годовые купоны.

АО "Авангард-агро" установило ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-001Р-01 на уровне 8,75% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2017 года. Ставка текущего купона установлена в размере 7,75% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 6 октября.

ВБРР установил ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 8,5% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск на 5 млрд рублей в сентябре 2020 года по ставке квартального купона 5,8% годовых. По выпуску 27 сентября предстоит исполнение оферты.

ООО "Главторг" выплатило по 3-му купону облигаций серии БО-01 только 9,18 рубля на одну облигацию, что составляет примерно четверть купона. В сообщении НРД отмечается, что обязанность по выплате купона "исполнена ненадлежащим образом". Купон в размере 36,15 рубля на одну облигацию на общую сумму 13,778 млн рублей должен был быть выплачен еще 15 сентября, однако ни эмитент, ни представитель владельцев облигаций по выпуску до сих пор ничего не раскрывали. Компания размещала дебютный 3-летний выпуск номинальным объемом 900 млн рублей с декабря 2021 года по апрель 2022 года, в результате реализовала только 42,3% займа на 381,135 млн рублей. Ставка квартального купона по выпуску установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.