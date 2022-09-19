Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2400-2450п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2400-2450 пунктов на торгах в понедельник на фоне слабости спроса на "фишки", при этом итоги заседания Банка России нейтральны для рынка акций, и пока значимых поводов для ухода индикатора ниже не видно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

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