Возможно укрепление рубля к 59 руб./$1 на текущей неделе - ПСБ

Возможно плавное укрепление курса рубля по отношению к доллару США к уровню 59 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Мы ожидаем, что на текущей неделе давление на позиции иностранных валют может усилиться в преддверии налоговых выплат. Впрочем, у пары доллар/рубль видим уровни поддержки в диапазоне 59,5-60 руб./$1, ввиду чего укрепление национальной валюты скорее будет плавным. Считаем актуальным диапазон 59-61 руб./$1 с ориентиром на нижнюю границу", - указывает эксперт в комментарии.

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