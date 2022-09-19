Индекс Мосбиржи может уйти ниже 2400п в ближайшее время - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может уйти ниже уровня 2400 пунктов в ближайшее время, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Внутренних поводов для роста российского рынка акций в текущий момент нет, внешний фон негативен, поэтому не исключаем продолжения плавного снижения и ухода индекса Мосбиржи в зону поддержки на уровне 2370 пунктов", - пишет эксперт.

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