Техническая картина индекса S&P 500 заметно ухудшилась - BCS Express

Техническая картина индекса S&P 500 заметно ухудшилась, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс S&P 500 в прошедшую пятницу продолжил двигаться вниз в рамках среднесрочной волны снижения, были переписаны минимумы за два месяца. Техническая картина заметно ухудшилась. После спуска ниже области 3890-3930 пунктов следующие цели отката сместились к 3740-3720 пунктам. Это еще на 3,4-3,9% ниже текущих значений", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

Центральным событием недели для рынка станет заседание ФРС США, итоги которого объявят в среду, указывает Карпунин. "Ужесточение денежно-кредитной политики выступает ключевым фактором давления на фондовый рынок. В борьбе с инфляцией американскому центробанку приходится жертвовать экономическим ростом, а значит, и корпоративными прибылями компаний. Подъем ставок обеспечивает рост стоимости обслуживания долга, увеличивает требуемую норму доходности для новых инвестпроектов компаний. Прибыли при этом снижаются, следовательно, падают дивиденды и расходы эмитентов на buyback, которые выступают одним из основных факторов поддержки акций. Базовым сценарием является повышение ключевой ставки на 75 б.п., до диапазона 3,00-3,25%", - пишет эксперт.

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