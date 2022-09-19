Главные события недели - Sber CIB

ФРС США на текущей неделе примет решение по процентным ставкам, ряд российских компаний отчитаются по МСФО за первое полугодие 2022 года, а также выйдет различная макростатистика, отмечают аналитики Sber CIB .

19 сентября:

- Индекс рынка жилья США от NAHB на сентябрь;

- Данные по объемам строительства в еврозоне за июль;

- Результаты Globaltrans за первое полугодие 2022 года по МСФО.

20 сентября:

- ИЦП в Германии за август;

- Статистика по закладкам новых домов и числу выданных разрешений на строительство в США за август;

- Баланс счета текущих операций еврозоны за июль.

21 сентября:

- Решение по монетарной политике ФРС США;

- ИЦП в России за август;

- Продажи на вторичном рынке жилья США за август;

- Отчетность "Полюса" за первое полугодие 2022 года по МСФО.

22 сентября:

- Решения по монетарной политике центробанков Англии, Японии, Норвегии и Швейцарии;

- Индекс опережающих экономических индикаторов в США за август;

- Баланс счета текущих операций США за второй квартал 2022 года;

- Индекс доверия потребителей в еврозоне на сентябрь;

- Результаты Polymetal за первое полугодие 2022 года по МСФО.

23 сентября:

- Индексы PMI для США, еврозоны и Германии на сентябрь.

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