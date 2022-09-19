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19 сентября 2022 года 08:46

Падение S&P 500 и Nasdaq за неделю стало максимальным с июня

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу. Фондовые индексы стран АТР падают в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в пятницу на фоне негативных корпоративных новостей, а также снизились по итогам всей прошедшей недели.

S&P 500 и Nasdaq за пять рабочих дней потеряли соответственно 4,8% и 5,5%, что стало наихудшим недельным падением с июня. Dow Jones опустился на 4,1% - это самое существенное сокращение за неделю с конца августа, отмечает MarketWatch.

Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки FedEx Corp. (SPB: FDX) опубликовала разочаровавшую инвесторов предварительную отчетность за первый квартал 2023 финансового года и отозвала годовой прогноз. Котировки акций FedEx, считающейся барометром ситуации в американской экономике, рухнули за день на 21,4%.

Цена бумаг конкурирующей United Parcel Service (SPB: UPS) снизилась на 4,5%, интернет-ритейлера Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,2%.

Как сообщила FedEx, ее выручка в июне-августе составила примерно $23,2 млрд, что на $300 млн меньше нижней границы собственного прогноза компании. Согласно предварительным данным компании, чистая прибыль составила около $3,33 в расчете на акцию. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем оценивали выручку на уровне $23,6 млрд при чистой прибыли в $5,14 на акцию.

На результаты негативно повлияло снижение мировых объемов пересылки товаров, ускорившееся в последние недели минувшего финквартала, заявили в FedEx.

Предупреждение FedEx является признаком замедления экономики, полагает директор по инвестициям Landsberg Bennett Private Wealth Management Майкл Ландсберг. Он ожидает "жесткой посадки" для экономики США, поскольку Федеральная резервная система продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. "Инвесторы должны беспокоиться о рецессии" и о том, как они готовятся к ней, сказал эксперт.

"Тот факт, что FedEx ожидает, что экономика США войдет в рецессию, заставил трейдеров торговать осторожно, и не так много желающих покупать, - говорит главный рыночный аналитик AvaTrade Наим Аслам. - Вполне вероятно, что в ближайшие дни мы увидим аналогичные сообщения и от других компаний, и это может сделать общее настроение еще более неблагоприятным. Дело в том, что все больше и больше руководителей компаний настроены пессимистично в отношении мировой экономики".

Многие аналитики в последнее время ухудшили прогнозы относительно прибыли компаний из S&P 500 в третьем квартале: теперь они ожидают роста в среднем на 3,7% против 9,8%, предполагавшихся в июне, согласно данным FactSet.

Акции General Electric Co. (SPB: GE) подешевели в пятницу на 3,7%. Главный финансовый директор Каролина Дайбек Хэппе заявила, что сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок негативно скажутся на показателях компании в третьем квартале.

Стоимость бумаг United States Steel опустилась на 0,8% после того, как сталелитейная корпорация спрогнозировала резкое сокращение скорректированной прибыли в третьем квартале.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 59,5 пункта с 58,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета. Это максимальный уровень за пять месяцев. Между тем эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали более существенный рост показателя - до 60 пунктов.

Dow Jones Industrial Average в пятницу уменьшился на 139,4 пункта (0,45%) - до 30822,42 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 3,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 2,6%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2,3%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 28,02 пункта (0,72%), составив 3873,33 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии потерял 103,95 пункта (0,9%), завершив день на отметке 11448,4 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) открыли торги в понедельник снижением на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики в мире.

Инвесторы на этой неделе готовятся следить за заседаниями ряда центробанков мира. Федеральная резервная система (ФРС) США объявит решение об изменении ставки в среду, Банк Японии и Банк Англии - в четверг. Большинство экспертов полагает, что американский и британский регуляторы снова повысят ключевые ставки для борьбы с бьющей многолетние рекорды инфляцией.

В то же время торги в регионе АТР в понедельник проходят малоактивно. Биржи Японии закрыты в связи с празднованиями в стране Дня почитания пожилых людей.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК снизился на 0,16%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 1%.

Наиболее существенно на Гонконгской фондовой бирже дешевеют акции фармацевтических Sino Biopharmaceutical Ltd. (-6,6%) и Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (-5,1%), девелоперских Longfor Group Holdings Ltd. (-5,9%) и Country Garden Holdings Co. Ltd. (-5%), а также IT-компаний Alibaba Group Holding Ltd. (-3,4%) и Netease Inc. (-3,1%).

Бумаги строительной China Vanke Co. Ltd. теряют в цене 1,7%. Подразделение компании Onewo Inc. планирует провести листинг в Гонконге и привлечь 6,15 млрд гонконгских долларов ($783,5 млн).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:20 МСК уменьшилось на 1,1%.

Акции одного из крупнейших в мире производителей потребительской электроники LG Electronics Inc. дешевеют на 0,3%, бумаги его конкурента Samsung Electronics Co. - на 0,2%. Капитализация автопроизводителя Kia Corp. падает на 0,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 опустился с открытия рынка на 0,07%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP снижается на 0,1%. Бумаги нефтяных компаний Woodside Energy и Santos подешевели на 1% и 0,8%.

Цены на нефть поднимаются в понедельник благодаря росту оптимизма трейдеров в отношении перспектив спроса на фоне информации о снятии карантинных ограничений в китайском Чэнду, столице провинции Сычуань.

Чэнду, где проживает 21 млн человек, стал крупнейшим городом КНР после Шанхая, где был введен жесткий локдаун для сдерживания распространения COVID-19. С понедельника в Чэнду снимаются основные карантинные ограничения.

"Главной причиной колебания цен на нефть является изменение ожиданий в отношении спроса, - отмечает аналитик Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре Вишну Варатан, мнение которого приводит агентство Bloomberg. - Смягчение карантинных ограничений в Китае является важным фактором для рынка. Здесь речь идет об отложенном спросе, и это объясняет немедленную реакцию рынка".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в понедельник составляет $91,9 за баррель, что на $0,55 (0,6%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,51 (0,6%), до $91,35 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,37 (0,43%), до $85,48 за баррель. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,01, до $85,11 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы. Цены на нефть, вероятно, завершат третий квартал снижением, что будет отмечено впервые за два года, отмечает агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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