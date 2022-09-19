Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 17 сентября. Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" на старте торгов в понедельник утром незначительные, рубль демонстрирует боковую динамику к бивалютной корзине на фоне влияния противоречивых факторов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59-60,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,0375 руб./$1 (-23,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 59,8125 руб./EUR1 (не изменился по отношению к пятнице). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,06 коп. к уровню закрытия 16 сентября, до 59,94 рубля.

Доллар при этом оказался на 0,59 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,15 коп. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", боковая динамика рубля относительно евро и доллара США обусловлена, с одной стороны, ростом стоимости нефти, с другой, негативной конъюнктурой мировых фондовых рынков и снижением спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. Отсутствию ярко выраженной динамики рубля способствует также принятое Банком России решение о снижении ключевой ставки на 50 базисных пунктов (до 7,5% годовых), которое было ожидаемо и уже заложено в котировки рубля. Традиционно для первой минуты утренних торгов отмечалась низкая ликвидность рынка и широкие спреды между котировками на покупку и продажу.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск понедельника составила $91,95 за баррель, что на 0,66% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,55 за баррель, что на 0,52% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили "в минусе" торги в пятницу на фоне негативных корпоративных новостей, а также снизились по итогам всей прошедшей недели. Так, S&P 500 и Nasdaq за пять рабочих дней прошлой недели потеряли соответственно 4,8% и 5,5%, что стало наихудшим недельным падением с июня. Dow Jones опустился на 4,1% - это самое существенное сокращение за неделю с конца августа.

Фондовые индексы стран Азиатского-тихоокеанского региона также снижаются. Так, австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет 0,1%, южнокорейский Kospi - 1,21%, гонконгский Hang Seng - 0,96%, японский Nikkei 225 - 1%. Растет лишь китайский CSI 300 - на 0,14%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,19% к уровню закрытия предыдущего торгового дня.