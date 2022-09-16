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16 сентября 2022 года 20:16

Рынок акций РФ на неделе возобновил подъем, индекс МосБиржи протестировал 2450п

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе возобновил подъем, не встретив массированных распродаж от допущенных к торгам на Мосбирже нерезидентов дружественных стран, а также на фоне притока денежных средств с депозитов в преддверии снижения ставки ЦБ РФ. Внешние фондовые площадки и нефть при этом оставались под давлением продаж из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики центробанков. Индекс МосБиржи по итогам недели смог закрепиться в районе 2430 пунктов.

По итогам торгов с 12 по 16 сентября индекс МосБиржи вырос на 0,2% и составил 2431,61 пункта, индекс РТС прибавил 1% и достиг 1275,03 пункта на фоне снижения доллара до 60,18 руб./$1 (-0,42 рубля) и подешевевшей ноябрьской нефти Brent до $91,95 за баррель (-0,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась в район $95 за баррель), не встретив массированных продаж со стороны допущенных к торгам на "Мосбирже" нерезидентов из дружественных стран. Индекс МосБиржи поднялся к 2450 пунктам во главе с TCS Group (+4,4%), сдерживающим фактором выступили просевшие акции "Газпрома" (-1%).

Давление на акции "Газпрома" оказали неясные перспективы восстановления работы "Северного потока", а также очередной иск украинского "Нафтогаза" в международный арбитраж, в котором утверждается, что "Газпром" не оплатил в полной мере услуги транзита.

Оптимизм в бумагах VK Group (+6,7%) и "Яндекса" (+3%) был связан с заявлениями компаний о завершении сделки по обмену активами: "Яндекс" получил Delivery Club, а VK Group получила News и Dzen.

Во вторник рынок акций РФ умеренно просел по индексу МосБиржи вслед за упавшими мировыми фондовыми площадками и нефтью после выхода в США данных о высокой инфляции за август; лидерами снижения выступили бумаги "Аэрофлота" (-3,1%) и нефтяных компаний.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 8,3% в годовом выражении после июльского роста на 8,5%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали замедления инфляции в августе до 8,1%. Высокая инфляция подогрела ожидания, что Федрезерв на заседании 20-21 сентября повысит ставку на 0,75 п.п., это вызвало распродажи рисковых активов по всему миру.

В среду снижение рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США по причине высокой инфляции сдержал наметившийся отскок нефти и индексов в США. Индекс МосБиржи после утреннего снижения к 2400 пунктам завершил торги выше 2435 пунктов.

Нефть Brent вновь поднялась к $95 за баррель после локального отката на фоне ряда факторов - высокой инфляции в США, локдаунов в Китае, энергетического кризиса в Европе и роста доллара.

Упали бумаги Росбанка (-6,9%) на фоне известий, что компания "Интеррос" Владимира Потанина, которая приобрела Росбанк в апреле этого года у Societe Generale, начала процесс передачи до 50% акций банка в эндаумент благотворительного фонда предпринимателя.

В четверг рынок акций РФ возобновил рост по большинству blue chips, несмотря на негативные внешние сигналы (нефть Brent упала ниже $91 за баррель), индекс МосБиржи на фоне вечернего ослабления рубля поднялся в район рубежа 2450 пунктов во главе с бумагами нефтяных и финансовых компаний. Аутсайдерами выступили акции "Роснефти" (-2,6%), несмотря на новости о перспективе промежуточных дивидендов (расчетный дивиденд за I полугодие составляет порядка 20,4 руб. на акцию, с доходностью в 5,5%, что разочаровало инвесторов).

Нефть подешевела из-за опасений по поводу сокращения спроса. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что спрос на нефть в Китае в 2022 году может снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса. Согласно прогнозу МЭА, спрос на нефть в КНР в этом году уменьшится на 2,7%.

Ритейлер "О'Кей" (+3,7% ГДР) сообщил в четверг о росте чистой прибыли в I полугодии по МСФО в 3,8 раза, до 576 млн руб.

В пятницу рынок акций РФ попытался продолжить рост в ожидании снижения ставки ЦБ РФ, индекс МосБиржи днем локально поднимался в район 2470 пунктов, несмотря на негативную внешнюю фондовую конъюнктуру.

Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. (до 7,5% годовых), что совпало с ожиданиями, на что рынок акций отреагировал коррекцией вниз, которая усилилась после сигнала от Банка России о вероятной паузе в процессе смягчения монетарной политики. Индекс МосБиржи к закрытию торгов опустился к уровню 2430 пунктов.

ЦБ РФ также понизил прогноз по инфляции на 2022 год (ждет ее в диапазоне 11,0-13,0% вместо 12-15% ранее), сохранил прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 5-7%, и ждет ее возвращения к таргету в 4% в 2024 году. Кроме того, по оценке регулятора, снижение ВВП РФ по итогам 2022 года будет ближе к 4% в действующем прогнозе сокращения на 4-6%.

Хуже рынка в пятницу вновь выглядели акции "Роснефти" (-2,1%) на фоне известий, что правительство Германии на основании закона об энергетической безопасности взяло в свое доверительное управление дочернюю структуру "Роснефти" и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах.

В период с 12 по 16 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели акции ПАО "Россети Московский регион" (+13%), ПАО "Ренессанс Страхование" (+7%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") (+6%); хуже рынка оказались бумаги "Соллерса" (-7%), МКПАО "ЭН+ Групп" (-6%), "Мечела" (-5%).

Динамику рынка акций РФ в третьей декаде сентября определят геополитические новости, выходящая статистика и корпоративные события. Главным событием для мировых рынков станет решение Федрезерва по ключевой ставке (большинство экспертов ожидает ее повышения на 0,75 п.п.). Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2400-2500 пунктов, для индекса РТС - 1230-1350 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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