Рубль умеренно снизился к доллару и евро в пятницу, отреагировав на негативный внешний фон

Москва. 16 сентября. Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения продаж валютной выручки экспортерами и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Курс доллара США составил 60,275 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,8125 руб./EUR1, подорожав на 3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,5 копейки - до 60,07 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продемонстрировал в последний день недели умеренно негативную динамику к доллару и евро, отреагировав на негативный внешний фон (падающие мировые фондовые рынки), который сформировался на опасениях агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом. Европейские фондовые площадки к вечеру пятницы опустились на 0,6-1,7%, американские фондовые индикаторы теряли в ходе торгов 0,9-1,4%, а российские индексы МосБиржи и РТС снизились к концу торгов на 0,6-1%. Давление на курс нацвалюты оказывало и некоторое снижение объема продаж валютной выручки экспортерами в конце недели. Вместе с тем некоторую поддержку рублю оказали развернувшиеся вверх в рамках коррекции нефтяные цены.

Рубль практически никак не отреагировал на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 7,5% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и учтено в текущих котировках. Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки на заседании 16 сентября именно на 50 базисных пунктов. В целом ожидания экспертов по уровню снижения ставки варьировались в диапазоне от 25 базисных пунктов (до 7,75% годовых) до 100 базисных пунктов (7% годовых).

В "сигнальном" абзаце заявления регулятора по итогам заседания осталась только базовая фраза "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце на сей раз не было. ЦБ делает так не впервые, хотя такой вариант коммуникации является для него нестандартным. В прошлый раз, снизив ставку на 150 базисных пунктов, до 8% годовых, ЦБ заявлял, что "будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года".

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле", - говорилось в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров. "Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", - констатировал ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2022 года.

Цены на нефть растут на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе (с начала текущей недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 1%). Трейдеры продолжают следить за ситуацией с поставками российского газа, ожидая, что их сокращение будет способствовать повышению спроса на нефть. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составила $91,97 за баррель, что на 1,24% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени подорожали на 1,02%, до $85,97 за баррель.

Кроме того, нефтяные трейдеры продолжают оценивать риски замедления глобального экономического роста для нефтяного рынка, а также следят за новостями из Китая и России. Статданные по экономике КНР, опубликованные в пятницу, показали некоторое усиление экономической активности: темпы роста розничных продаж и промышленного производства в августе ускорились по сравнению с предыдущим месяцем и оказались лучше прогнозов аналитиков. Тем временем, китайские нефтеперерабатывающие компании сокращают объемы производства из-за падения спроса внутри страны, и трейдеры ждут от Пекина увеличения квот на экспорт нефтепродуктов.

"Российский рубль сегодня вновь был малоподвижным. Нацвалюта практически никак не отреагировала на сегодняшнее решение Банка России по ставке. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, текущий валютный курс в большей степени зависит от торгового баланса, то есть соотношения экспорта и импорта. Таким образом, будущие перспективы курса будут, скорее, зависеть от того, с какой скоростью и как экономические агенты будут адаптироваться к новым экономическим условиям", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что "в пятницу ЦБ снизил ставку на 50 базисных пунктов и убрал из пресс-релиза сигнал о возможности дальнейшего смягчения процентной политики. Регулятор также улучшил свой прогнозный ориентир по инфляции на конец текущего года с 12-15% до 11-13% и отметил, что ожидает снижения ВВП по итогам года ближе к границе в 4% при прогнозном диапазоне снижения на 4-6%. В своем выступлении Эльвира Набиуллина отметила, что после пятничного снижения ставки регулятор вошел в область нейтральной ДКП, а цикл снижения ставки, скорее всего, "близок к завершению". Более того, глава регулятора допустила, что "следующим шагом кроме сохранения ставки может быть и ее повышение".

"Сегодняшний пресс-релиз ЦБ и выступление Набиуллиной сократили вероятность еще одного снижения ключевой ставки до конца года практически до минимума. Если такое решение и возможно, то шаг снижения ограничен 25 базисными пунктами. Возможность дальнейшего снижения будет в значительной мере определяться динамикой инфляционных ожиданий и темпами роста бюджетных расходов. Наиболее вероятным сценарием на ближайших заседаниях представляется пауза в политике ЦБ. Вероятность постепенного перехода к повышению ставки ощутимо повысилась после сегодняшних комментариев регулятора, однако пока такой сценарий вряд ли стоит рассматривать раньше следующего года", - полагает Кравченко.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, на состоявшемся сегодня заседании ЦБ РФ принял решение понизить ключевую ставку до 7,5% годовых, согласно комментариям регулятора, годовая инфляция замедляется, это связано как с влиянием разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. При этом инфляционные ожидания населения сохраняются высокими. Банк России был сдержан в оценке перспектив дальнейшего снижения ставки, так как считает, что в краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы. На этом фоне российский рубль снизился в последний день недели - курс доллара вырос до 60,27 руб./$1, а курс евро укрепился до 59,81 руб./EUR1.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 17-19 сентября на 36,53 копейки, до 60,0316 руб./$1, и поднял официальный курс евро на 25,44 копейки, до 59,874 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в пятницу на 31,72 копейки по отношению к четвергу и составил 60,0201 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 30,68 копейки и составил 60,0666 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 429,429 млн, из которых $856,087 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 573,342 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос в пятницу на 37,94 копейки, до 60,0114 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" прибавил 23,79 копейки, поднявшись до 59,9073 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR916,931 млн, из которых EUR246,4 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR670,531 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ, при этом стоимость среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) в основном не изменилась. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась за день на 3 базисных пункта - до 7,97% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 пункта - до 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц также снизилась на 4 базисных пункта - до 8,14% годовых, в то время как процентные ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев не изменились за день, составив 8,27% и 8,30% годовых соответственно.