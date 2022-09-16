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Котировки евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне упавших в цене UST

Москва. 16 сентября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне упавших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) после публикации данных об инфляции в США в августе, оказавшейся выше ожиданий аналитиков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цены суверенных евробондов РФ продемонстрировали в понедельник смешанную динамику после заметного роста в первой декаде сентября. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного подросли в цене в ожидании публикации данных об инфляции в США в августе, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Некоторое негативное влияние на внешний долговой рынок могли оказать сообщения о том, что Минфин РФ планирует разместить до конца сентября ОФЗ на сумму до 40 млрд рублей по номиналу. Первый аукцион запланирован на 14 сентября. Также аукционы планируется провести 21 и 28 сентября. Минфин планирует предлагать бумаги от 5 до 10 лет на сумму 30 млрд рублей, от 10 лет - на 10 млрд рублей.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивал влияние упавших в цене US Treasuries на динамику отечественных евробондов. При этом поддержку еврооблигациям России оказывали такие факторы, как отсутствие новых сообщений на санкционную и геополитическую тематику, а также высокие цены на нефть и газ, что обеспечивает большой объем налоговых поступлений в российский бюджет.

В свою очередь американские гособлигации заметно упали в цене после публикации в США данных об инфляции за август, которая превзошла ожидания аналитиков. Федеральная резервная система США внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции для ФРС составляет 2%. Ближайшее заседание Федрезерва состоится 20-21 сентября.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Темпы роста цен на энергоносители в прошлом месяце замедлились до 23,8% после скачка на 32,9% в предыдущем месяце. В том числе бензин подорожал на 25,6%, цены на электричество выросли на 15,8% (максимально с августа 1981 года), природный газ - на 33%. Между тем рост стоимости продуктов питания стал самым существенным с мая 1979 года - 11,4%.

Индекс CPI в августе увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца, когда показатель показал нулевой рост, при предполагавшемся снижении на 0,1%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в августе выросли на 6,3% в годовом выражении и на 0,6% в помесячном. Эксперты прогнозировали рост на 6,1% и 0,3% соответственно.

Курс доллара США на мировом рынке Forex во вторник перешел к росту относительно основных мировых валют после выхода данных об инфляции. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, рос на 0,43% после снижения примерно на такую же величину до публикации статистики. В свою очередь индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, подскочил на 0,63%.

Российские еврооблигации отреагировали умеренным ценовым снижением на негативный внешний фон лишь в середине недели на фоне продолжающегося падения американских казначейских обязательств. Индексы Dow Jones Industrial Average (-3,9%) и Standard & Poor''s 500 (-4,3%) во вторник продемонстрировали максимальное падение с июня 2020 года, а Nasdaq Composite (-5,2%) - с марта 2020 года. В среду стало также известно, что цены производителей (индекс PPI) в Соединенных Штатах в августе выросли на 8,7% в годовом выражении после скачка на 9,8% в июле. Аналитики в среднем ожидали подъема на 8,8%. Относительно июля индекс снизился на 0,1%, совпав с прогнозом.

Вместе с тем рынок российских еврооблигаций смог довольно быстро успокоиться, и уже в четверг его динамика была вновь смешанной, несмотря на продолжившееся снижение цен US Treasuries на фоне ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Трейдеры оценивали в 74% вероятность очередного повышения ставки американским центробанком в сентябре на 75 базисных пунктов и в 26% - вероятность подъема на 100 базисных пунктов, согласно данным CME Group. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries 15 сентября поднялась до 3,46% годовых с 3,41% в среду.

Участники рынка в четверг анализировали также статистические данные по розничным продажам в США, которые могут указать на уровень потребительского спроса и состояние экономики страны, в ВВП которой около 70% приходится на конечное потребление домохозяйств. Розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились на 0,3% в помесячном выражении. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 0,1%, а прогноз Trading Economics предусматривал, что продажи останутся на июльском уровне. Объем промышленного производства в США в августе уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные ФРС. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

В последний день недели расстановка сил в секторе суверенных евробондов РФ не изменилась, бумаги вновь не демонстрировали единой динамики - какие-то выпуски умеренно подорожали, а какие-то умеренно снизились в цене. При этом котировки базовых активов - US Treasuries - продолжили сползать вниз в ожидании ужесточения монетарной политики ФРС США.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году практически не изменились в цене за неделю, сохранив уровень 60,3% от номинала (их доходность снизилась на 42 базисных пункта - до 10,17% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,5%, до 60,86% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 10,28% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за пять дней 6,3%, подорожав до 51,9% от номинала (его доходность снизилась на 60 базисных пунктов, до 10,65% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 3,3%, до 51,97% от номинала (их доходность снизилась на 93 базисных пункта - до 25,13% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2027 году упали в цене на 4,8%, подешевев до 50,77% от номинала (их доходность выросла на 137 базисных пунктов - до 20,64% годовых), а евробонды с погашением в 2029 году снизились в стоимости на 0,3%, до 44,85% от номинала (их доходность выросла на 13 базисных пунктов - до 19,83% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел за неделю на 0,13%, до 68,4% от номинала (его доходность снизилась на 242 базисных пункта - до 45,3% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,5%, составив 66,61% от номинала (их доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 28,04% годовых).

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, вновь не установится вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Поддержку отечественным евробондам будут оказывать высокие мировые цены на нефть и газ. Однако рынок в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов. Большое значение для мировых рынков капитала будут иметь итоги очередного заседания ФРС США, которые будут объявлены вечером 21 сентября.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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