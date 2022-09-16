"Финам" рекомендует покупать акции SITC International Holdings с целевой ценой HKD27,3 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 60,3% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Акции SITC заметно просели в стоимости с начала года из-за вспышек COVID-19 в Китае, которые оказывали давление на работу портов. Несмотря на сложности, компания увеличила объемы контейнерных перевозок и сохранила стабильный рост доли рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы позитивно оцениваем будущие перспективы бизнеса SITC и считаем, что на текущем ценовом уровне акции компании выглядят привлекательными для инвестиций. Ключевой фактор роста - увеличение объемов контейнерных грузоперевозок в портах Китая по мере завершения пандемии коронавируса и расширение маршрутной сети", - пишет аналитик Наталия Пырьева.

SITC - это ведущая судоходная компания в Азиатско-Тихоокеанском регионе (со штаб-квартирой в Гонконге), которая предлагает своим клиентам комплексные транспортные и логистические решения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.