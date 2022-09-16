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16 сентября 2022 года 18:01

Ставка ЦБР может опуститься до 7% к концу текущего года - BCS Express

Ключевая ставка Банка России может опуститься до 7% годовых к концу текущего года, полагает макроэкономист BCS Express Наталья Лаврова.

"В свете роста инфляционных рисков более осторожные шаги ЦБ РФ или даже пауза в смягчении монетарной политики становятся базовым сценарием на ближайшие месяцы. Кроме того, текущая ключевая ставка (7,5% годовых) находится вблизи нейтрального уровня (5-6%), который, вероятно, будет достигнут к 2024 году. Таким образом, ставка, возможно, подобралась к нижней границе цикла снижения в 2022 году - к концу года она может опуститься до 7%", - пишет эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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