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Главная / Мнения аналитиков / Рубль может укрепиться до 58,3-59 руб./$1 на следующей неделе - Freedom Finance Global
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16 сентября 2022 года 17:41
Рубль может укрепиться до 58,3-59 руб./$1 на следующей неделе - Freedom Finance Global
Курс рубля может укрепиться до уровней 58,3-59 руб./$1 на следующей неделе благодаря биржевым операциям экспортеров, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Мы считаем, что на следующей неделе национальная валюта вырастет против доллара до 58,3-59 руб./$1 благодаря биржевым операциям экспортеров. После окончания налогового периода укрепление рубля либо замедлится, либо сменится ослаблением, чему будет способствовать принятие нового бюджетного правила. После введения этой меры Минфин будет регулярно ослаблять рубль через кросс-курсы дружественных валют, пока пара USD/RUB не достигнет комфортных для экспортеров и наполнения бюджета 70-75 руб./$1. Ожидаем, что эти значения мы сможем увидеть к концу текущего года", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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16 сентября 2022 года 20:16
Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе возобновил подъем, не встретив массированных распродаж от допущенных к торгам на Мосбирже нерезидентов дружественных стран, а также на фоне притока денежных средств с депозитов в преддверии снижения ставки ЦБ РФ. Внешние фондовые площадки и нефть при этом оставались под давлением продаж из-за ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики центробанков. Индекс МосБиржи по итогам недели смог закрепиться в районе 2430 пунктов. читать дальше
.16 сентября 2022 года 20:00
Рынок акций РФ завершил неделю распродажами на сигнале ЦБ РФ о паузе в снижении ставки, индекс МосБиржи просел к 2430п
Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу распродажами из-за фиксации прибыли игроками после сигнала от Банка России о вероятной паузе в процессе смягчения монетарной политики; индекс МосБиржи откатился в район 2430 пунктов во главе с нефтяными бумагами, несмотря на подросшую нефть (Brent поднялась к $92 за баррель). читать дальше
.16 сентября 2022 года 19:45
Москва. 16 сентября. Доллар США и евро умеренно подросли на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в пятницу; рубль снизился к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения продаж валютной выручки экспортерами и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала. читать дальше
.16 сентября 2022 года 19:10
Москва. 16 сентября. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику на фоне упавших в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries) после публикации данных об инфляции в США в августе, оказавшейся выше ожиданий аналитиков. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.16 сентября 2022 года 19:00
Вероятность еще одного снижения ключевой ставки ЦБ РФ до конца года сведена к минимуму, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко. "ЦБ снизил ставку на 50 б.п. (до 7,5%) и убрал из пресс-релиза сигнал о возможности дальнейшего смягчения процентной... читать дальше
.16 сентября 2022 года 18:32
"Финам" рекомендует покупать акции SITC International Holdings с целевой ценой HKD27,3 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 60,3% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции SITC заметно просели в стоимости с начала года из-за вспышек COVID-19 в Китае,... читать дальше
.16 сентября 2022 года 18:01
Ключевая ставка Банка России может опуститься до 7% годовых к концу текущего года, полагает макроэкономист BCS Express Наталья Лаврова. "В свете роста инфляционных рисков более осторожные шаги ЦБ РФ или даже пауза в смягчении монетарной политики становятся базовым сценарием на ближайшие месяцы.... читать дальше
.16 сентября 2022 года 17:21
Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 7% к концу текущего года, более значительное смягчение политики возможно лишь при улучшении баланса рисков в глазах регулятора и снижении инфляционных ожиданий, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "ЦБ ожидаемо снизил... читать дальше
.16 сентября 2022 года 16:53
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.16 сентября 2022 года 16:24
Банк России, возможно, снизит ключевую ставку еще на 25 б.п., до 7,25% годовых, по итогам заседания 28 октября, базовый сценарий - уровень 7% к концу текущего года, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева. "Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 50 б.п., до... читать дальше
.16 сентября 2022 года 16:04
Умеренное укрепление курса рубля по отношению к доллару США в сентябре-октябре текущего года по-прежнему не исключено, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Рубль ожидаемо почти не отреагировал на решение ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу - для него более значимы цены... читать дальше
.16 сентября 2022 года 15:40
Вероятно восстановление котировок акций Adobe Inc. в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Мы считаем, что публикация отчетности Adobe за третий квартал 2022 ф.г. и новых прогнозов по годовой прибыли на акцию в меньшей степени повлияли на котировки бумаг эмитента,... читать дальше
.16 сентября 2022 года 15:30
Москва. 16 сентября. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения продаж валютной выручки экспортерами и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала. читать дальше
.16 сентября 2022 года 15:21
ра доллар/рубль может перейти в нижнюю часть диапазона 59-60 руб./$1 на следующей неделе на фоне расширившегося предложения иностранной валюты на рынке из-за экспортеров, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной... читать дальше
.16 сентября 2022 года 15:00
Снижение ставки ЦБР до 7,5% - осторожное решение в условиях возросших инфляционных ожиданий - "Мои Инвестиции"
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п., до 7,5% годовых, является осторожным решением в условиях возросших инфляционных ожиданий, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "ЦБ РФ выбрал осторожное решение в условиях возросших инфляционных ожиданий, понизив ключевую ставку на 50 б.п.,... читать дальше
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