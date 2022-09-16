Рубль может укрепиться до 58,3-59 руб./$1 на следующей неделе - Freedom Finance Global

Курс рубля может укрепиться до уровней 58,3-59 руб./$1 на следующей неделе благодаря биржевым операциям экспортеров, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мы считаем, что на следующей неделе национальная валюта вырастет против доллара до 58,3-59 руб./$1 благодаря биржевым операциям экспортеров. После окончания налогового периода укрепление рубля либо замедлится, либо сменится ослаблением, чему будет способствовать принятие нового бюджетного правила. После введения этой меры Минфин будет регулярно ослаблять рубль через кросс-курсы дружественных валют, пока пара USD/RUB не достигнет комфортных для экспортеров и наполнения бюджета 70-75 руб./$1. Ожидаем, что эти значения мы сможем увидеть к концу текущего года", - указывает эксперт в комментарии.

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