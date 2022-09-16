Возможно снижение ставки ЦБ РФ до 7% к концу 2022г - "Локо-Инвест"

Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 7% к концу текущего года, более значительное смягчение политики возможно лишь при улучшении баланса рисков в глазах регулятора и снижении инфляционных ожиданий, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"ЦБ ожидаемо снизил ставку на 50 б.п., до 7,5% годовых, и убрал сигнал о дальнейших действиях, назвав текущие денежно-кредитные условия "нейтральными". Что это значит? В отличие от многих регуляторов, больше реагирующих на текущие цифры, ЦБ не забывает смотреть в будущее на риски 2П22-2023, соответствующим образом подстраивая политику. Как мы и отмечали, рост инфляционных ожиданий делает политику "мягче", поэтому и сигнал отсутствует. Далее действия ЦБ будут корректироваться в зависимости от изменения инфляционных ожиданий, динамики кредитования и особенно параметров трехлетнего бюджета на 2023-2025 гг. При нашем текущем взгляде на инфляцию и ожидания допускаем снижение ставки до 7% к концу года, более значительное смягчение политики возможно лишь при улучшении баланса рисков в глазах ЦБ и снижении инфляционных ожиданий. При этом стоит помнить, что настроения ЦБ могут довольно быстро меняться", - пишет эксперт в комментарии.

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