Рубль днем слегка снижается к доллару и евро, реагируя на негативный внешний фон

Москва. 16 сентября. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне некоторого снижения продаж валютной выручки экспортерами и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Курс доллара США составил 60,0625 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 26,35 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 59,865 руб./EUR1, подорожав на 8,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 18 копеек - до 59,97 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабо негативную динамику к доллару и евро на дневных торгах в пятницу, реагируя на негативный внешний фон (падающие мировые фондовые рынки), который сформировался на опасениях агрессивного повышения процентных ставок Федрезервом. Европейские фондовые площадки опускаются к середине дня на 0,1-1,5%, фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,8%, российские фондовые индексы МосБиржи и РТС снижаются на 0,5-0,9%. Давление на курс нацвалюты оказывает и некоторое снижение объема продаж валютной выручки экспортерами в конце недели. Вместе с тем поддержку рублю оказывают развернувшиеся вверх в рамках коррекции нефтяные цены.

Рубль практически никак не отреагировал на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 7,5% годовых, так как оно было ожидаемо рынком и учтено в текущих котировках. Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки на заседании 16 сентября именно на 50 базисных пунктов. В целом ожидания экспертов по уровню снижения ставки варьировались в диапазоне от 25 базисных пунктов (до 7,75% годовых) до 100 базисных пунктов (7% годовых).

В "сигнальном" абзаце заявления регулятора по итогам заседания осталась только базовая фраза "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце на сей раз не было. ЦБ делает так не впервые, хотя такой вариант коммуникации является для него нестандартным. В прошлый раз, снизив ставку на 150 базисных пунктов, до 8% годовых, ЦБ заявлял, что "будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года".

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле", - говорилось в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров. "Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий", - констатировал ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2022 года.

Нефтяные котировки умеренно подрастают в пятницу днем, но завершают в минусе третью неделю подряд на опасениях рецессии в мировой экономике и сокращения спроса на топливо. Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подорожали на 1,3% - до $92,02 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени повысились на 1% - до $85,95 за баррель. Накануне Brent упала в цене на 3,5%, WTI - на 3,8%.

Инвесторы готовятся к очередному повышению процентных ставок в США по итогам заседания Федрезерва, назначенного на следующую неделю, а также продолжают реагировать на слабый прогноз Международного энергетического агентства, который предусматривает практически нулевой рост глобального спроса на нефть в четвертом квартале. По мнению МЭА, мировой спрос на нефть в 2022 году в целом вырастет на 2 млн баррелей, прогноз был ухудшен на 100 тыс. б/с. В Китае спрос в текущем году может и вовсе снизиться впервые с 1990 года из-за жестких мер, принимаемых властями для сдерживания распространения коронавируса, согласно прогнозу агентства.

Курс валютной пары "доллар/рубль", скорее всего, существенно не изменится в течение торговой сессии в пятницу и останется вблизи уровня 60 руб./$1 в связи с вероятностью сохранения повышенного спроса на валюту, полагают аналитики Sber CIB. Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, завершат текущую неделю на уровнях $92-93 за баррель.

По мнению начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, в пятницу активность продаж валютной выручки экспортеров может сократиться, что приведет к некоторой просадке курса рубля, при этом доллар и евро могут попытаться закрепиться выше отметки 60 рублей. На следующей неделе экспортеры вновь активизируются. Это будет ощущаться более заметно, если мы увидим уровни выше 61 руб./$1, полагает Шульгин.

"Курс доллара растет на торгах "Московской биржи" в пятницу и находится около отметки 60 руб./$1. Другие валюты развивающихся стран с утра также преимущественно слабеют. К ослаблению национальной валюты может располагать и очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, но эффект от таких действий в текущей ситуации будет лишь умеренным. На этом фоне у курса рубля есть потенциал закончить неделю в диапазоне 59,5-60,75 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ, при этом стоимость среднесрочных кредитов (1-6 месяцев) в основном не изменилась. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась за день на 3 базисных пункта - до 7,97% годовых, а ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 4 пункта - до 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц также снизилась на 4 базисных пункта - до 8,14% годовых, в то время как процентные ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев не изменились за день, составив 8,27% и 8,30% годовых соответственно.