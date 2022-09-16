Рубль может вернуться на уровни ниже 60 руб./$1 на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"

Рубль может вернуться на уровни ниже 60 руб./$1 на следующей неделе, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

По мнению эксперта, в пятницу активность продаж валютной выручки экспортеров может сократиться, рубль попытается закрепиться выше 60 за доллар и за евро. На следующей неделе экспортеры вновь активизируются. Это будет ощущаться более заметно, если мы увидим уровни выше 61 руб./$1, полагает Шульгин. На его взгляд, пара USD/RUB вернется ниже 60 руб./$1 на следующей неделе, но есть шанс того, что курс завершит текущую неделю выше указанной отметки.

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