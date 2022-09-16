BCS Express сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив акций VK, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Павла Гаврилова.

"Еще в середине июня бумаги VK опустились к своему новому годовому минимуму без учета февральской просадки, после чего отскочили вверх и с тех пор продолжают находиться в восходящей тенденции. В первую очередь, поддержку акциям оказал уход иностранных компаний или запрет на их работу. На этом фоне социальные сети VK вышли на первый план у российских пользователей", - пишет эксперт.

Гаврилов напоминает, что в середине августа была опубликована торговая рекомендация сроком до 3 месяцев со входом от 420 руб. и целью 500 руб. 16 сентября уровень был достигнут. Доходность от сделки составила 19%.

"Сейчас имеет смысл зафиксировать хотя бы часть позиции, так как на короткой дистанции может начаться коррекция из-за бурного роста последних нескольких сессий, - указывает аналитик. - С технической стороны дневной индикатор RSI вошел в область перекупленности. Если рост и продолжится, он может стать непродолжительным. Долгосрочный взгляд остается умеренно позитивным, а среднесрочные цели подняты к 550-560 руб.".

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