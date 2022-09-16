Возможно снижение цены золота до $1630/унц. в ближайшее время - "Финам"

Возможно снижение котировок золота к уровню $1630 за тройскую унцию в ближайшее время, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Золото теряет в цене около 3,7% на текущей неделе. В четверг котировки драгметалла пробили сильный уровень поддержки в виде ценовых минимумов этого и прошлого года на $1680/унцию, что вызвало сейчас волну технических продаж. В пятницу мы видим котировки золота уже на $1664/унцию - это минимум с начала апреля 2020 года. Причина такой слабой динамики - рост индекса американского доллара и возврат доходностей по гособлигациям США к годовым максимумам (3,47%). Эти факторы традиционно негативно влияют на стоимость драгметаллов. Уже на следующей неделе ФРС проведет свое очередное заседание. От того, какой настрой создаст регулятор, будет зависеть динамика доллара и цен на золото. Судя по всему, котировки золота теперь будут искать поддержку в районе $1630/унцию. Потом мы увидим возврат котировок снизу к пробитой ранее поддержке", - указывает эксперт инвестиционной компании в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.