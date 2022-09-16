Акции Роснефти остаются долгосрочным фаворитом сектора на рынке РФ - ПСБ

Акции "Роснефти" остаются фаворитом нефтегазового сектора на российском фондовом рынке в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы ждали сильных результатов "Роснефти" за 1П22 по МСФО и рассчитывали, что компания сохранит приверженность своей дивидендной политике. Тем не менее результаты по прибыли оказались немного слабее ожиданий, в результате чего выплаты дивидендов за полугодие могут быть ниже: около 20 руб./акцию, доходность - 5,4%. Отметим также, что краткосрочным негативом для бумаг компании, учитывая весомую долю эмитента в нефтепереработке Германии (около 20%), выступает новость о том, что правительство ФРГ передает в доверительное управление на полгода две "дочки" "Роснефти" - Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. Контроль получит Федеральное сетевое агентство. Несмотря на это, "Роснефть" остается нашим долгосрочным фаворитом в секторе за счет перспектив развития проекта "Восток Ойл" и высокой доли стран Азиатско-Тихоокеанского региона в структуре выручки (более 50% сырой нефти и более 20% нефтепродуктов)", - пишут эксперты.

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