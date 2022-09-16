Рынок акций РФ утром консолидируется в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке

Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips, негативные внешние сигналы нивелируются ожиданиями снижения ключевой ставки Банка России (о решении ЦБ станет известно в 13:30 МСК); индекс МосБиржи топчется в коридоре 2440-2450 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2444,79 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1281,05 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 60,08 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), МТС (MOEX: MTSS) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), НЛМК (MOEX: NLMK) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), ММК (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "Московской биржи" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, главным событием пятницы станет заседание ЦБ РФ и решение регулятора по ставке, от которого будет зависеть дальнейшая динамика активов. Пока прогноз предполагает снижение ставки ЦБ на 0,5 процентных пункта, до 7,5% годовых.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что негативный внешний фон является главным препятствием для роста индекса МосБиржи.

Российский рынок акций демонстрирует небывалую для последних месяцев силу. Похоже, на рынок пришли новые средства частных инвесторов после окончания полугодовых "антикризисных депозитов".

Неприятный сюрприз преподнесла "Роснефть", дешевеющая после публикации неплохого отчета за первое полугодие. Компания очень прозрачно намекнула на желание распределить полугодовую прибыль. Если на дивиденды пойдет 50% чистой прибыли по МСФО, то дивидендная доходность акций сейчас составляет около 5,5%.

Зато информация о дивидендах "Роснефти" спровоцировала спрос в акциях "ЛУКОЙЛа" - рынок думает, что эта НК поддержит сложившуюся тенденцию выплачивать полугодовые дивиденды.

Не исключено, что регулятор либо снизит ставку на 0,25 п.п., оставив себе пространство для маневра, либо снизит ее на 0,5 п.п. и при этом даст намек на окончание цикла снижения ставки, считает Антонов. В любом случае, по его словам, сильных движений ни в рубле, ни в акциях не ожидается.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев, пессимизм на глобальных рынках в конце недели сохраняется, в условиях негативного внешнего фона вероятно ослабление спроса на российские "фишки", что удержит индекс МосБиржи в диапазоне 2400-2450 пунктов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи среднесрочный тренд остается растущим, но краткосрочно котировки могут на некоторое время застрять в боковом коридоре. Для продолжения роста нужно пройти выше 2480-2500 пунктов.

В США в пятницу одновременно истекают сроки фьючерсных контрактов и опционов на фондовые индексы и акции (Triple Witching), что может вызвать необычное поведение цены в базовых активах, а также сильную волатильность на рынках. Из важной статистики в мире выйдут данные по индексу потребительских цен еврозоны за август, а в США - индекс потребительского доверия Мичиганского университета за сентябрь и сведения о числе активных буровых установок от Baker Hughes.

В США накануне индексы акций снизились на 0,6-1,4% на фоне роста доходности госбондов и выхода статистики по розничным продажам и промышленному производству в США за август.

По данным Минторга США, розничные продажи в августе выросли на 0,3%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 0,1%, а прогноз Trading Economics предусматривал, что продажи останутся на июльском уровне.

Объем промпроизводства в США в августе уменьшился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные ФРС. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Ожидание инвесторами нового подъема ставки ФРС после выхода данных по инфляции в Штатах подогревают рост на рынке облигаций, что спровоцировало снижение акций. Трейдеры оценивают в 74% вероятность очередного повышения ставки американским центробанком в сентябре на 75 б.п. и в 26% - вероятность подъема на 1 п.п., согласно данным CME Group. Рынок уверен, что центробанк снова повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов, чтобы замедлить сохраняющуюся высокую инфляцию в США.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, китайский Shanghai Composite потерял 2,3%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), несмотря на сильную статистику из Китая. Также "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX теряют 0,4-1,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,9%).

Темпы подъема розничных продаж и объема промышленного производства в Китае в августе ускорились по сравнению с июлем и оказались лучше прогнозов аналитиков.

Объем розничных продаж в КНР увеличился на 5,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 3,5%, отмечает Trading Economics. В июле показатель вырос на 2,7%.

Темпы роста промпроизводства в Китае в прошлом месяце ускорились до 4,2% по сравнению с 3,8% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя предусматривал подъем на 3,8%.

Безработица в КНР в августе опустилась до минимальных с января 5,3% по сравнению с 5,4% в июле.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу слабо корректируются вверх после резкого снижения накануне, вызванного укреплением доллара и опасениями по поводу мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $91,0 за баррель (+0,2% и -3,5% в четверг), октябрьская цена WTI - $84,99 за баррель (-0,1% и -3,8% накануне).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+31,7%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,7%), ПАО "Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA)) (+3,2%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+2,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-10,9%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-7,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 5,08 млрд рублей (из них 1,38 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 535,8 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 519,79 млн рублей на акции "Роснефти").