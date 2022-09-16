Рубль может закончить торги пятницы в диапазоне 59,5-60,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Пара доллар/рубль может закончить текущую торговую неделю в диапазоне 59,5-60,75 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Курс пары USD/RUB растет на торгах в пятницу и находится около уровня 60 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. К ослаблению национальной валюты может располагать и очередное вероятное снижение ключевой ставки ЦБ РФ, но эффект от таких действий в текущей ситуации будет лишь умеренным. На этом фоне у курса рубля есть потенциал закончить неделю в диапазоне 59,5-60,75 руб./$1", - отмечают эксперты в комментарии.

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